Heidelberg. (tt) Hinter dem heutigen Adventskalender-Türchen verbirgt sich ein "Abonnement" der Heidelberger Brauerei im Wert von 250 Euro. Das älteste Heidelberger Unternehmen stellt dem Gewinner ein Jahr lang jeden Monat kostenlos eine Kiste Bier nach Wahl – also zum Beispiel 1603 Premium Pilsener, Weizen, alkoholfreies Pils, Export oder eines der Saison-Biere – zur Verfügung (nicht aber Craft Bier). Bei der Abholung des ersten Kastens spendiert die Brauerei zudem noch sechs "Heidelberger"-Biergläser.

