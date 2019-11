Heidelberg. (RNZ) Heute öffnet sich das erste Türchen unseres Adventskalenders. Mit seinem stilvollen Ambiente zählt das „Rossini“ in der Neuenheimer Landstraße 5 zu den schönsten Restaurants der Stadt. Gäste freuen sich über frische Produkte und italienische Spezialitäten, die man nicht überall bekommt. Der Gewinner unserer Verlosung darf nach Belieben speisen und trinken – zu zweit natürlich, damit es ein zauberhafter und gemütlicher Abend wird.

Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822/702364 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ HD CHRISTKIND (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort ROSSINI sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Mittwoch, 4. Dezember, 13 Uhr, geschaltet.

