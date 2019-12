Heidelberg. (bik) Sich nach all dem Weihnachtstrubel im eleganten Ambiente der Kurfürstenstube verwöhnen lassen, zu zweit ein köstliches Vier-Gänge-Degustationsmenü samt passender Getränkebegleitung genießen – wer kann sich das nicht vorstellen? Das Feinschmeckerrestaurant des Hotels Europäischer Hof lädt den Gewinner unserer heutigen Verlosung zum Termin seiner Wahl dazu ein.

Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822 / 702364 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ HD CHRISTKIND (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort KURFUERSTENSTUBE sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Freitag, 27. Dezember, 13 Uhr, geschaltet.

(Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS 0,49 Euro. Mit einer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name/Wohnort publiziert werden kann. Datenschutz-Hinweise auf www.rnz.de/datenschutzhinweise)