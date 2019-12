Heidelberg. (rie) Es wird ein besonders spannender Februar nächstes Jahr in Heidelberg: Denn dann lädt das Stadttheater zur zweiten Ausgabe des iberoamerikanischen Festivals ¡Adelante! ein, das 2017 Premiere gefeiert hat. Acht Tage lang, vom 1. bis 8. Februar 2020, entführen 13 Gastspiele aus elf Ländern – darunter etwa Bolivien, Kuba, Argentinien, Uruguay und Chile – die Zuschauer in ganz andere, aufregende Theaterwelten.

