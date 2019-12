Heidelberg. (dns) Beeindruckende Show und beeindruckendes Essen: Dazu lädt in diesem Jahr das Wintervarieté wieder in das Zelt am Tiergartenbad ein. Unsere heutigen Gewinner erwartet dort ein unvergesslicher Abend: Sie können zu zweit an einem Termin nach Wahl und Verfügbarkeit (Dienstag bis Donnerstag) die Show sehen und das Drei-Gänge-Menü genießen.

Wer die Karten im Wert von je 89 Euro gewinnen will, ruft an unter 0137 822 / 702 360 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ HD ADVENT (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort VARIETE sowie Name und Adresse.

Die Leitungen sind bis Donnerstag, 5. Dezember, 13 Uhr geschaltet.

