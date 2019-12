Heidelberg. (rie) Ob Nobelpreisträgerinnen, weltbekannte Schriftsteller, großartige Künstlerinnen oder herausragende Kabarettisten – das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) holt sie alle nach Heidelberg.

Der Gewinner unseres 17. Adventskalendertürchens kann sich über einen 200-Euro-Gutschein für alle DAI-Veranstaltungen vom Ticketportal Reservix freuen. Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822 / 702363 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ HD STERN (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort DAI sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Freitag, 20. Dezember, 13 Uhr, geschaltet.

(Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS 0,49 Euro. Mit einer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name/Wohnort publiziert werden kann. Datenschutz-Hinweise im Internet auf www.rnz.de/datenschutzhinweise)