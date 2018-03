mün. In einem Wohn- und Geschäftshaus in der Heidelberger Hauptstraße ist am heutigen Mittwoch gegen 5 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Nach den ersten Erkenntnissen der Brandermittler muss es sich um einen Schwelbrand im Sperrmülllager im Keller des Hauses gehandelt haben. Die Feuerwehr rettete zehn Bewohner aus den Wohnungen, drei mussten mit der Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. Bei der Rettungsaktion wurden zwei Angehörige der Berufsfeuerwehr verletzt. Einer erlitt eine Rauchgasvergiftung, der andere soll laut Polizei eine Treppe herabgestürzt sein. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die beiden einem Gesundheitscheck unterzogen und werden gegen Mittag wieder in der Feuerwache erwartet.

Die über dem Kellergeschoss liegende Thalia-Buchhandlung wurde durch die starke Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Auch die Wohnungen wurden stark verraucht. Ob sie weiterhin bewohnbar sind, konnte bislang noch niemand sagen.