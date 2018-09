In weiten Teilen, wie an der 'Fehserallee', ist die Friedrich-Ebert-Anlage richtig grün. Doch selbst eine 'baumschonende' Tramtrasse, wie sie die 'linke' Gemeinderatsmehrheit forderte, würde zu Baumfällungen führen. Foto: Kresin

Von Micha Hörnle

Die große Frage "Ist eine Straßenbahn durch die Ebert-Anlage möglich?" ist offenbar durch ein neues Gutachten entschieden: Ja, sie ist nach wie vor technisch möglich. Und auch so, dass die meisten Bäume geschont werden, allerdings müssten dennoch 28 weichen. Nur: So, wie es sich die Befürworter dieser Bahn vorstellen, wird es für dieses Projekt keine Förderung des Bundes geben, außerdem würde wahrscheinlich der Verkehr rund um den Adenauerplatz zum Erliegen kommen, weil dieser Verkehrsknoten mit der neuen Verkehrsführung nicht mehr leistungsfähig genug wäre. Mit anderen Worten: Wenn die Stadt diese Trasse unbedingt will, muss sie die selbst zahlen und einen Verkehrsinfarkt am Seegarten in Kauf nehmen. Ziemlich unlösbar ist das Problem der Endhaltestelle am Uniplatz, die für Denkmal- und Stadtbildschützer ein Horror ist.

Die "linke" Gemeinderatsmehrheit hatte Mitte Mai das Karlsruher Ingenieurbüro TTK damit beauftragt, eine Straßenbahntrasse zu planen, die möglichst viele Bäume schonen sollte - die vorherigen Grobplanungen der Stadt hätten zu einer Massenfällung in der Ebert-Anlage geführt. Hier die Ergebnisse des Gutachtens im Detail:

> Bäume: Oberster Grundsatz dieser Planungen war, die Bäume zu schützen. So soll beispielsweise am Seegarten der Baumbestand nicht tangiert werden, die Straßenbahn soll die bisherigen Straßenflächen nutzen. Und genau das ist das Problem. Statt der bisher vier Fahrspuren kurz vor der Kreuzung zur Rohrbacher Straße in Richtung Kurfürstenanlage gäbe es nur noch zwei. Das Gutachten hält das für fatal, denn damit würde die Leistungsfähigkeit dieser Kreuzung schwer eingeschränkt. Ansonsten bemüht sich das Gutachten redlich, alle Bäume zu erhalten, sogar die zwischen Juristischem Seminar und Ebertplatz (zwischen der Ebert-Anlage und der sogenannte "Fehserallee"). Hier würden sich die Schienenstränge trennen und den Baumbestand umfahren, er wäre dann sozusagen eine Grüninsel; dafür rauschten die Züge Richtung Uniplatz durch die schmale "Fehserallee". Allerdings: Ganz ohne Baumfällungen geht es doch nicht. Waren es in den bisherigen Planungen mal 30 oder gar 50 Bäume, so sind es selbst bei dieser maximal schonenden Variante 28, besonders hart trifft es mit insgesamt 15 Bäumen die Grün- und Parkfläche zwischen nördlicher und südlicher Ebert-Anlage (Höhe Hausnummer 48). Übrigens: Die meisten Bäume fallen nicht für die Leitungsmasten - man käme auch mit Querseilen wie früher auf der Hauptstraße aus -, sondern wegen eventueller Straßenverbreiterungen.

> Autoverkehr: Wie in einem Teil der vorherigen Planungen würde der Durchgangsverkehr über die südliche Ebert-Anlage abgewickelt - und zwar in beide Richtungen. Die Straßenbahn müsste sich in der nördlichen Anlage den Platz mit dem Anliegerverkehr teilen. Und genau das ist das Problem: Der Zuschussgeber (in diesem Fall der Bund) fordert, dass die Straßenbahn einen eigenen Gleiskörper braucht, um gefördert zu werden. Eine solche Variante hatte TTK auch schon mal geplant (und zwar auf der nördlichen Anlage) - allerdings waren die Verluste an Bäumen, gerade am Seegarten und in der "Fehserallee" , immens.

> Straßenbahnhaltestellen: Im Gegensatz zu den bisherigen Planungen gibt es nur noch drei Haltestellen - Friedrich-Ebert-Platz (die Nadlerstraße am Europäischen Hof entfällt), Peterskirche und Grabengasse (statt Universitätsplatz). Nur: Die Haltstelle am Ebert-Platz machte den Planern erhebliche Schwierigkeiten. Unmöglich hingegen ist die Haltestelle Grabengasse, die den Uniplatz vor hässlichen Hochbahnsteigen bewahren sollte. Sie hätte ein zu starkes Gefälle, wäre für Bahnsteig und Fußgängerweg zu schmal und ließe zu wenig Platz für die Autos.

> Gesamtbewertung: TTK hat bisher vier Varianten untersucht (die Straßenbahn fährt dabei immer auf dem nördlichen Ast der Ebert-Anlage): den richtungsgetrennten Durchgangsverkehr in der nördlichen und südlichen Ebert-Anlage (wie bisher) und Straßenbahn mit eigener Trasse (Variante 1A), richtungsgetrennter Durchgangsverkehr und Straßenbahn mal auf eigener Trasse, mal auf der Straße (Variante 1B), Durchgangsverkehr auf der südlichen Ebert-Anlage und Straßenbahn auf der Straße (Variante 2) und schließlich wie Variante 2, nur mit weniger Eingriffen ins Grün (Variante 3).

Zunächst: Alle Varianten sind technisch machbar. Die Planer empfehlen aber die Variante 1A, weil es dafür Zuschüsse gibt, allerdings müssten hier die meisten Bäume gefällt werden. Mit den Varianten 1B und 2 könnte man mehr aus der Ebert-Anlage herausholen, vor allem die Gehwege verbreitern und aufwerten. Variante 3 stellt den Schutz der Bäume über alles - ist aber (wie auch 1B und 2) nicht zuschussfähig, verursacht Verkehrsprobleme und verhindert eine Aufwertung des Straßenraums.