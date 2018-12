tt. Bislang haben die Löwen im Heidelberger Zoo nur ein relativ kleines Außengehege. Doch das soll sich bald ändern: Im Winter 2012/2013 soll die Grünfläche östlich des Raubtierhauses zum Löwengehege umgebaut werden (die RNZ berichtete). Knackpunkt: Die geplante Erweiterung auf 1200 Quadratmeter soll eine Million Euro kosten. Weil der Tierpark aber auch ein Parkhaus bauen muss und in diesem Zuge seinen Eingangsbereich samt Bärengehege umgestalten will, ist er beim Löwengehege auf die Unterstützung von Spendern angewiesen.

"Durch die Vergrößerung des Löwengeheges wird es eine spürbare Lebensverbesserung für die Tiere geben", berichtet Zoodirektor Klaus Wünnemann. Die neue Anlage sei so groß, dass sich die Großkatzen auch mal aus dem Weg gehen oder sich in eine ruhige Ecke zurückziehen könnten. Da die bestehende Anlage erhalten bleibt und durch ein Tor mit der neuen verbunden werden soll, kann die Gruppe bei Bedarf auch getrennt werden. Zudem sollen Hügel in der Anlage modelliert werden, von denen aus die Löwen einen besseren Überblick über das Areal haben.

"Wir sind für das neue Löwengehege aber auf Spenden angewiesen, weil wir das Projekt nicht aus eigenen Mittel stemmen können", erklärt Wünnemann. Um alle Gestaltungsideen für das neue Löwengehege realisieren zu können, benötige der Tiergarten dringend die Unterstützung der Besucher und Zoofreunde. Geplant ist beispielsweise ein Jeep, aus dessen Fahrerhaus man künftig direkt ins Gehege schauen kann. Zudem soll es eine Aussichtsplattform und ein Safarizelt für bessere Einblicke ins Areal geben. Und auch die angrenzende "Bärengrube" soll im Zuge des Umbaus neu gestaltet werden und anschließend Erdmännchen und Stachelschweine beherbergen.

Wer den Bau des neuen Löwengeheges finanziell unterstützen möchte, kann seine Spende auf das Konto des Heidelberger Zoos, Nummer 15911, bei der Sparkasse Heidelberg (BLZ: 67250020) mit dem Stichwort "Löwenanlage" überweisen. Ab 200 Euro stellt der Tiergarten eine Zuwendungsbescheinigung aus. Im Verwendungszweck sollten dann auch die Kontaktdaten vermerkt werden.