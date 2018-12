Von Götz Münstermann

Mit einer neuen Broschüre wirbt die Verwaltung des Schlosses dafür, das beliebte Touristenziel oberhalb der Altstadt auch als Naturraum wahrzunehmen. Vor allem für Fledermäuse und Amphibien bieten Gemäuer und Schlossgarten einen besonderen Rückzugsraum, den die menschlichen Besucher akzeptieren sollen.

Da kommt eine Kindergartengruppe in den Schlossgarten und freut sich auf den Brunnen mit "Vater Rhein". Darin befinden sich Hunderte Kaulquappen, die später einmal Bergmolche oder Feuersalamander werden sollen. Nur: Der Amphibiennachwuchs wurde aus dem Wasser geholt, auf den Brunnenrand zum Angucken und Anfassen gelegt - und das war es dann mit dem Nachwuchs. Diese Geschichte erzählt Schlossverwalter Michael Bös und ist ein Grund, warum die Schlossverwaltung mit dem Naturschutzbund (Nabu), dem Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) sowie dem Heidelberger Umweltamt in die Informationsoffensive geht.

"Wir wollen die starke touristische Nutzung und Naturschutz in Einklang bringen", sagte Frank Krawczyk, der das Marketing der 59 Schlösser und Burgen im Ländle verantwortet. Immerhin über eine Million Besucher zählte er im vergangenen Jahr auf dem Heidelberger Schloss - die neue Broschüre gibt es aber nur in deutscher Sprache. Man wolle sich vor allem an die Besucher aus dem näheren Umland wenden. Sie sollen zum Beispiel auch erfahren, warum bestimmte Bereiche des Schlosses für Menschen nicht zugänglich sind. Denn das teils zerstörte Schloss ist "Teil komplexer Ökosysteme", so Krawczyk. Und Schlossverwalter Bös sagt, dass viele Touristen nicht wüssten, dass Tiere unter Schutz stehen und in ihrem Biotop zu bleiben haben.

So fühlen sich Erdkröten und Grasfrösche im und rund um das Schloss sehr wohl, genauso Bergmolche und Feuersalamander. Und wie zum Beweis zeigen sich zwei Lurchis gestern Vormittag bei einem Gang durch den öffentlich zugänglichen Schlossgraben. In den abgesperrten Bereichen geht es vor allem um den Schutz der Fledermäuse, für die das Schloss das wichtigste Winterquartier in der Region ist. So ist beispielsweise die Rittertreppe, die den Hirschgraben und die Festspiel-Bühne des Dicken Turms verbindet, absolut tabu. Und auch der Adventsmarkt im Stückgarten gegenüber dem neuen Besucherzentrum wird diesen Winter etwas kleiner ausfallen und mit einer Lärmschutzwand ausgestattet. Denn darunter, in den Gängen und Ritzen, halten Hunderte Fledermäuse Winterschlaf. Werden diese durch Lärm oder Licht geweckt, schwärmen sie aus, verbrauchen den "Winterspeck" und könnten verhungern. Aber es gibt auch ein paar hartgesottene Flugtiere, wie Schlossverwalter Bös erzählt. In der Türfuge eines Hausmeisterzimmers hängen jeden Winter mehrere Fledermäuse, die sich durch diesen menschlichen "Besucher" nicht stören lassen.