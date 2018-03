Die Obstbäume am Dossenheimer Weg in Handschuhsheim stehen in voller Blüte. Foto: kaz

(kaz/rnz) Die Obstblüte dauert leider nicht ewig. Derzeit sind bereits die Apfelbäume an der Reihe, und die Birnbäume stehen quasi in den Startlöchern. Wie zum Beispiel in Handschuhsheim am Dossenheimer Weg auf dem Grundstück von Heinz Kehrein. Doch seine Freude an der Blütenpracht wird getrübt. Ihn ärgert, sagt er der RNZ, dass dort viel Müll landet: Offenbar entsorgen immer wieder Prospektausträger eine wahre Papierflut oder volle Hundekottüten werden achtlos in die Brombeerhecke am Rande seines 35 Ar großen Grundstücks geworfen.

Die Hecke hat Kehrein schon vor gut vier Jahrzehnten angelegt - zunächst, um den Obstklau zu verhindern. Doch mittlerweile ist sie auch ein Refugium für Insekten und Vögel, sagt er. Allerdings muss er ihr zwei Mal im Jahr zu Leibe rücken, sonst würde sie zu sehr wuchern. Und dabei entdeckt er immer wieder jede Menge Unrat.

Kehrein, der in Handschuhsheim aufwuchs, hat das Grundstück seit 1971 gepachtet. Anfangs baute er dort Obst und Gemüse für seine fünfköpfige Familie an. 1975 pflanzte er dann 18 Obstbäume, darunter einige alte Apfelsorten wie Boskop oder Schafsnase, bei den Birnen entschied er sich für die "Gute Luise". Kirschen-, Zwetschgen- und Nussbäume ergänzen die Mischung. Seine Obstbäume schneidet Kehrein selten, er will eben nur sachte in ihren natürlichen Wuchs eingreifen.