Von Birgit Sommer

Cornelius Meister ist ein Phänomen. Er war gerade 25 Jahre alt, als er im Jahr 2005 Generalmusikdirektor der Stadt Heidelberg wurde. Noch ein Philharmonisches Konzert, noch ein paar Aufführungen der Oper "Ariadne auf Naxos", dann ist die Ära Meister vorbei mit ihren umjubelten Philharmonischen Konzerten, den spannenden Opern und Musikprojekten.

Wie sehr sich das Publikum mit Meisters Arbeit identifiziert, zeigte sich nicht zuletzt bei der jüngsten Veranstaltung des Freundeskreises des Theaters: Mehr als 130 Personen wollten seine Rückschau auf sieben erfolgreiche Heidelberger Jahre mit ihm teilen und wünschten sich: Hoffentlich kommt Cornelius Meister einmal als Gastdirigent zurück.

Noch bleibt Heidelberg sein Wohnort. Hier haben er und seine Frau Katharina geheiratet, ihre drei Kinder bekommen und Freunde gewonnen. Hier fühlen sie sich wohl. Doch spätestens in einem Jahr, wenn die Zwillinge in die Schule kommen, stellt sich die Frage des Wohnsitzes für den Chefdirigenten des Radio-Symphonieorchesters Wien und Gastdirigenten in aller Welt.

Locker und humorvoll erzählte Cornelius Meister nach einer Bühnenorchesterprobe von "Ariadne" im Opernzelt von seinen Heidelberger Jahren. Konzertdramaturg Raphael Rösler, der ihn die letzten beiden Jahre begleitete, setzte mit seinen Fragen gleich ganz vorne an: Wie war das mit der Bewerbung?

Und Meister plauderte: Um möglichem Ärger in der Führungsetage des Theaters vorzubauen, wollte die Stadt damals jeweils Team-Bewerbungen von Intendanten und Generalmusikdirektoren haben. Ein Bewerber für die Intendanz sprach den gerade 23-jährigen Kapellmeister in Hannover an. "Ich sagte, ich bin zu jung, das wird eh' nichts."

Doch es wurde was, auch wenn es letztlich doch keine Teams gab. "Chapeau vor dem Mut der Stadt", schmunzelt er heute. Dass ihn Musikerkollegen, Kommunalpolitiker und Experten auswählten, gab dem jungen Dirigenten Sicherheit. Doch an Selbstbewusstsein oder gar persönlicher Reife mangelte es ihm sowieso nie. Sein Credo: "Den anderen ermöglichen, dass sie gute Arbeit machen, dass sie glücklich arbeiten können - dieses Ziel ist die halbe Miete."

Dabei war ihm alles neu: Erster Spielplan, Finanzplanung, Pressekonferenzen. Cornelius Meister wurde Meister im Improvisieren. Er lernte, Vorstellungsgespräche zu führen ("Ich habe versucht, dass es Spaß macht, wenn man den ganzen Tag bei solchen Gesprächen sitzt."). Sehr viel gelernt habe er zudem bei "einstimmigen Bauchentscheidungen" der künstlerischen Leitung. Zu viert habe man enorm inhaltlich und ästhetisch diskutiert. "Intendant Peter Spuhler hatte ein sehr gutes Auge dafür, ob jemand ins Ensemble passt und wie er sich auf der Bühne präsentiert. Operndirektor Bernd Feuchtner hat auf kluge Weise daran gedacht, wie ein Sänger unterschiedlich eingesetzt werden kann. Die künstlerische Betriebsdirektorin Monika Pichler hatte in jeder Spielzeit über tausend Aufführungen im Blick".

Raphael Rösler erinnerte im Gespräch natürlich an die Höhepunkte der sieben Jahre. Der Auftakt mit "Don Giovanni"? "Das war fast Kamikaze, denn das war ein paar Jahre zuvor in einer herausragenden Stolzenberg-Produktion gelaufen." Doch "Don Giovanni" war die gesamte erste Spielzeit ausverkauft. Die Theaterschließung im Jahr 2006, einen Tag vor der Premiere von "Madama Butterfly"? "Uns war sofort klar: Wir spielen jede Vorstellung, egal wo." Dass die Premiere dann in der Peterskirche stattfand, war Meisters persönlicher Beziehung zum Gotteshaus zu verdanken. Er hatte dort wenige Monate vorher geheiratet. "Gut, dass das Theater geschlossen wurde, sonst hätten wir nicht diesen schönen Neubau", sagt der 32-Jährige. "Ich spüre Hochachtung und Neid in anderen Städten, dass so etwas möglich ist."

Das Wunderhorn-Projekt? "Etwas ganz Besonderes - generationenübergreifend." Er habe versucht, Musik in der Stadt Heidelberg generell mitzugestalten und Musikbegeisterten das Mitmachen zu ermöglichen. "Das werde ich vermissen", weiß Meister. Jetzt warten Aufführungen in Städten wie Dresden, Wien, Zürich, Amsterdam oder London auf ihn.