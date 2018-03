Felix Grädler will, dass sich in der Halle die Bahnstädter mit vielen anderen Heidelbergern treffen. Foto: Hentschel

Von Steffen Blatt

Die Halle 02 feiert ihren zehnten Geburtstag. Auftakt für viele Veranstaltungen im Zeichen des Jubiläums ist die "Festwoche", die heute beginnt. Aber noch ist unklar, welche Zukunft die Halle in der Bahnstadt haben wird. Im Interview verteidigt Felix Grädler das vorgelegte Zukunftskonzept. Er begann 2004 in der Halle 02 eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann, seit 2007 ist der 27-jährige Geschäftsführer.

Als Sie als Azubi in der Halle 02 angefangen haben, hätten Sie gedacht, dass sie mal zehn Jahre alt wird?

Wir haben darauf hingearbeitet und gehofft, dass es so lange weitergeht. Wir konnten uns das schon vorstellen, aber nicht in der Dimension, wie wir sie heute haben, mit so vielen Veranstaltungen. 2004 hatten wir zum Beispiel nur eine Halle und den Außenbereich. Auch was zwischendrin passiert ist, war zum Teil überraschend: Etwa als die Halle geschlossen wurde, weil das Dach angeblich nicht sicher war - da haben wir schon Kreuze in der Stadt aufgehängt und dachten, das war's (Anm. d. Red.: Durch eine Spende von MLP-Gründer Manfred Lautenschläger und einen Zuschuss der Stadt konnte das Dach saniert werden). Auch als der Zollhofgarten wegen der Bahnstadt-Baustelle wegfiel, dachten wir, dass wir das nicht hinkriegen, aber dann haben wir eine andere Lösung gefunden.

Wie alt wird die Halle denn noch werden?



Noch sehr alt hoffentlich. Wenn dieses Jahr die Entscheidung fällt, dass wir weitermachen können, dann gibt es nach oben keine Grenze. Dann können wir nahtlos weitermachen.

Sie haben viel vor in der "neuen" Halle: Gastronomie, Kongresse, Kunst, Subkultur, Konzerte mit bis zu 1600 Besuchern. Wie wollen Sie das alles stemmen?

Das ist ja alles kein komplettes Neuland für uns, wir machen das zum großen Teil schon. Wir wollen das alles auch nicht auf einmal umsetzen, sondern in mehreren Schritten wachsen, zusammen mit der Bahnstadt. Das wird ein Prozess über fünf bis zehn Jahre. So haben wir immer Zeit, uns auf neue Situationen einzustellen. Wir sind bisher langsam immer etwas größer geworden und haben uns ein gutes Team aufgebaut. Wir haben ein funktionierendes Netzwerk mit vielen Partnern, deren Know-how wir nutzen können. So können wir das alles leisten, was wir vorschlagen.

Warum ist zum Beispiel eine so große Gastronomie vorgesehen?



Eine Gastronomie trägt sich zunächst einmal leichter selbst als etwa Konzerte oder Kunst. Wir wollen für die arbeitende Bevölkerung der Bahnstadt eine Kantine mit Niveau bereitstellen. Das ist eine Win-win-Situation, denn so müssen die Labore und Firmen nicht alle ihre eigenen Kantinen vorhalten und können die Flächen anderweitig nutzen. Die Gastronomie soll aber erst später dazukommen, denn wir müssen natürlich warten, bis hier auch genug Leute arbeiten. Das wäre eines der letzten Projekte in unserem Plan.

Die Kosten des Umbaus wurden jetzt im Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderats mit 15 bis 17 Millionen Euro beziffert. Das müsste die Stadt bezahlen.



Wo diese hohen Summen herkommen, weiß ich nicht. Eine Zahl allein sagt auch noch nicht so viel aus. Es kommt auch darauf an, in welcher Relation sie zum Nutzen des Projektes steht. An diesen Fragen arbeiten wir, sind gerade in Gesprächen mit dem Gebäudemanagement und den Fachämtern der Stadt, wo wir unser Konzept vorgestellt haben. Unser Vorschlag ist noch nicht das letzte Wort.

Oberbürgermeister Eckart Würzner hat gesagt, dass er sich den Umbau angesichts der genannten Summe so nicht vorstellen kann. Das hört sich nicht so gut an.



Das mag sein. Aber wir finden es gut, dass es jetzt zu einer Diskussion über unser Konzept kommt. Wir denken, dass es in dem neuen Stadtteil Bahnstadt einen Bedarf dafür gibt und eine Nachfrage. Wenn die Stadt nun sagt, dass das so nicht umsetzbar ist, dann muss man gemeinsam Lösungen finden, wie das möglich wird.

Sie sind also zu Kompromissen bereit?

Natürlich. Wir können uns ja nicht hinstellen und irgendwas fordern. Wir wurden von der Stadt aufgefordert, ein Konzept zu erarbeiten, wie die Halle 02 weiter bestehen kann. Für uns gehören dazu Musikveranstaltungen, dazu gehört Belebung. Dabei entsteht auch Lärm, aber wir müssen das verträglich für alle regeln. Wir wollen uns nicht gegen irgendjemanden stellen, sondern für- und miteinander an diesem Konzept arbeiten. Nur ein Ausstellungsraum mit Café aber, das wäre für uns nicht mehr die Halle 02. Da gehört inzwischen viel mehr dazu.

Den Konzertraum könnte man sich auch eine Nummer kleiner vorstellen.

Die Nachfrage nach einer Veranstaltungshalle für Konzerte in der von uns vorgesehenen Größe ist da in Heidelberg. Das ist unsere Erfahrung und das sehen wir an den Anfragen von Veranstaltern, die wir bekommen. Es müssen nicht 1600 Leute sein, aber ein Konzertraum für 200 Besucher würde auch keinen Sinn machen.

Was soll die Halle 02 denn sein? Ein privatwirtschaftliches Unternehmen oder eine subventionierte Kulturinstitution?

Beides. Und das ist auch oft so schwierig zu erklären, weil es etwas Neues ist und für Deutschland fast einmalig. Im Moment gilt als Kulturarbeit immer nur der Verein, der dann seine festen Subventionen bekommt. Wir sagen: Wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen, wollen uns aber nicht bereichern, sondern mit unseren Gewinnen die Kulturarbeit finanzieren - eine klassische öffentlich-private Partnerschaft. Wir wollen das so, weil wir dann besser, innovativer, freier und auch wirtschaftlicher arbeiten können. Aber wir erhalten für bestimmte Teile unserer Tätigkeiten öffentliche Unterstützung oder Vergünstigungen. Wir bekommen ja jetzt schon eine kleine Subvention von 35.000 Euro im Jahr von der Stadt. Aber eigentlich gibt es dieses Modell noch nicht.

Viele könnten kritisieren, dass die Stadt jetzt Millionen in die Hand nehmen soll, damit die Halle 02 ihr Privatvergnügen haben kann.

Für uns ist das kein Privatvergnügen. Ich mache das nicht für mich. Mir macht mein Job sehr viel Spaß, und so geht es dem gesamten Team. Wenn die Stadt, wenn die Bevölkerung aber sagt, wir wollen die Halle 02 hier nicht haben, dann machen wir was anderes. Dann suchen wir uns eine neue Arbeit, machen woanders ein neues Projekt, vielleicht in Heidelberg, vielleicht in einer anderen Stadt.

Gehen wir mal davon aus, dass die Halle 02 hier bleibt. Wie stellen Sie sich das Zusammenleben mit den zukünftigen Bewohnern der Bahnstadt vor?



Unser Konzept richtet sich zum einen an den 150.000 Besuchern aus, die wir jährlich hier haben, zum anderen natürlich an den Bewohnern hier vor Ort. Bei uns sollen sich die Menschen aus der Bahnstadt und dem Rest von Heidelberg treffen und mischen. Und wir haben familien- und generationenübergreifende Angebote, wie es sie im Zollhofgarten schon gab. Familien können zu erschwinglichen Preisen essen, die Älteren Boule spielen - oder der "Gesangverein Bahnstadt" kann mittwochs abends in der Halle proben. Wir sind kein reiner Teenie-Schuppen, das waren wir noch nie.