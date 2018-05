hö. Dürfen städtische Mitarbeiter parken, wie sie wollen? Im Prinzip schon, wenn sie erstens einen weißen Sonderparkausweis haben und zweitens im Einsatz sind. Nachdem sich Anwohner aus der Weststadt in der letzten Zeit über eine gehäufte missbräuchliche Verwendung dieses Ausweises aufgeregt hatten, wollte es die RNZ genauer wissen, was es mit dem "Superausweis" auf sich hat.

> Rechtliche Grundlage: Der Ausweis ist eine Ausnahmegenehmigung, die die Straßenverkehrsbehörde, also die Stadt, erteilen kann. In diesem Fall geht gilt § 46, Abs. 1, Nr. 3 der Straßenverkehrsordnung: "Die Straßenverkehrsbehörden können in bestimmten Einzelfällen oder allgemein für bestimmte Antragsteller Ausnahmen genehmigen (...) von den Halt- und Parkverboten (§ 12 Abs. 4)."

> Wie viele Ausnahmegenehmigungen gibt es? Momentan sind laut Stadtverwaltung etwa 350 Ausweise für städtische Mitarbeiter oder Ämter im Umlauf. Dazu kommen etwa 500 Dauergenehmigungen zum Beispiel für Pflegedienste, Hebammen, Handwerker (die mittlerweile einen Ausweis beantragen können, der für die gesamte Metropolregion gilt), Paketdienste, die Universität, Krankenhäuser, die Justiz, die RNV, Markthändler oder Schornsteinfeger.

> Wieso erteilt die Stadt diese Ausnahmegenehmigungen für ihre Mitarbeiter? Eigentlich sind die Ausweise nur für dienstliche Einsätze gedacht, wenn beispielsweise ein Mitarbeiter des Amts für Verkehrsmanagement eine Birne an einer Ampel auswechseln muss. Deswegen gilt die Genehmigung auch nur für die Dauer des Außeneinsatzes und nicht etwa fürs Parken während der Arbeitszeit.

> Wieso gilt die Genehmigung für Privatautos der Stadtmitarbeiter? Wenn städtische Mitarbeiter ihr eigenes Auto für Diensteinsätze nutzen, ist das für die Stadt viel billiger als ein regulärer Dienstwagen, daher stellt sie die Genehmigungen auch für Privatautos aus. Aber auch hier gilt der Ausweis nur für die Dauer eines Einsatzes - und nicht, um aus dem Umland nach Heidelberg zur Arbeit zu pendeln und sich dann auf irgendwelche Parkplätze vor dem Amt zu stellen, wie es in der Rohrbacher Straße klar der Fall war.

> Erklärt die Stadt ihren Mitarbeitern, wie sie den Ausweis nutzen dürfen? Ja, die Mitarbeiter werden auf die Vorschriften mündlich und schriftlich hingewiesen, bevor sie den Ausweis bekommen. Wenn sich Mitarbeiter daran nicht halten, haben sie "mit arbeitsrechtlichen oder disziplinarrechtlichen Folgen zu rechnen, beispielsweise mit einer Ermahnung oder Abmahnung", wie ein Stadtsprecher erklärt.

> Wer kontrolliert einen möglichen Missbrauch? Der Gemeindevollzugsdienst. Bei Beschwerden aus der Bevölkerung kümmert sich das Amt für Verkehrsmanagement darum. Bisher gab es lediglich einige Fälle von Missbrauch, die mit Ermahnungen endeten.

> Was macht die Stadt im konkreten Fall der Rohrbacher Straße? Man nehme die Vorwürfe sehr ernst und werde sie intern aufklären, sagt der Stadtsprecher. Wenn der Missbrauch dann bewiesen sei, "wird dies mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln geahndet - bis hin zu dienst- und personalrechtlichen Konsequenzen".