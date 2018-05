Von Willi Berg

Ein Schüler wollte einen Streit schlichten und wurde dabei durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt. Die Heidelberger Staatsanwaltschaft forderte am Donnerstag vier Jahre Jugendstrafe für den mutmaßlichen Täter. Dies sei "die letzte Chance, aus ihrem Leben etwas zu machen", sagte Oberstaatsanwältin Christiane Vierneisel an die Adresse des heute 20-Jährigen.

Für sie steht fest: Der Angeklagte war es, der Neujahrsmorgen am Bismarckplatz auf einen 18-Jährigen eingestochen hat. Zuvor habe er einen Obdachlosen mit Faustschlägen auf den Kopf attackiert. Als ein Passant zur Hilfe eilte, sei es zu einer Rangelei gekommen. Der Schüler habe schlichten wollen, erhielt eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht und einen Stich in den Bauch. Der Schwerverletzte brach kurz darauf zusammen. Nur durch die schnelle ärztliche Versorgung und eine Notoperation konnte sein Leben gerettet werden. Das Opfer habe "Zivilcourage bewiesen", sagte Vierneisel anerkennend.

Der Angeklagte beteuerte seine Unschuld. "Ich hatte kein Messer und habe niemanden abgestochen. Ich hatte keinen Grund, ihn anzugreifen", sagte der junge Mann, der damals unter Führungsaufsicht stand. Angebotenen Hilfen werde er sich auch künftig verweigern. Das gelte für eine Sozialtherapie ebenso für ein Anti-Aggressionstraining. "Ich bin nicht übermäßig aggressiv", behauptete er. Dabei ist er auch wegen brutaler Gewalt vorbestraft. "Ich bin hilflos, was ihre Person angeht", so die Oberstaatsanwältin. Der Angeklagte sei "mit 14 seinen Eltern entglitten und in hoher Frequenz straffällig geworden." Und: "Auf soziale Bindungen legt er keinen Wert." Auch der Vertreter der Jugendgerichtshilfe zeigte sich ratlos. "Er will keine Hilfe und will seine Ruhe haben."

Zum Tatzeitpunkt lebte der mutmaßliche Täter in einem Haus für Haftentlassene. Ursprünglich lautete die Anklage auf versuchten Totschlag. Der 20-Jährige habe jedoch "den tödlichen Ausgang nicht einkalkuliert", sagte Vierneisel, die deshalb eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung forderte. Der Anwalt des Opfers, Thomas Franz, schloss sich dem Antrag an. Sein Mandant habe die Messerattacke "nach außen hin gut weggesteckt", sagte Franz.

Die Verteidigung wird am Freitag, 29. Juni, ab 14 Uhr plädieren. Ob an diesem Tag bereits ein Urteil ergeht, ist fraglich.