mün. Viel und lange wird im Rohrbacher Westen über den Verkehr gestritten. Wie schnell dürfen die Autos fahren, wo dürfen sie (nicht mehr) parken, was passiert mit dem Durchgangsverkehr und dem Verkehr zum geplanten Nahversorgungszentrum? Die Situation ist so verfahren, dass der Gemeinderat jetzt eine "Bürgerbeteiligung für ein Verkehrskonzept Rohrbach West" beschlossen hat. Für 70 000 Euro soll das Verfahren zusammen mit der Bildung eines "Runden Tisches" eine Lösung finden. Die Bürgerbeteiligung startet mit einer öffentlichen Auftaktveranstaltung am morgigen Donnerstag um 18 Uhr in der Halle der Eichendorffschule (Heidelberger Straße 61).

Das Verkehrskonzept soll neben dem Rohrbacher "Quartier am Turm" auch das Umfeld erfassen. Dazu gehören die Planungen für das Nahversorgungszentrum und der Bebauungsplan Holbeinring sowie die Entlastung der Fabrikstraße vom Durchgangsverkehr. In einem Wechsel von öffentlichen Veranstaltungen und internen Sitzungen des Runden Tisches soll ein Handlungskonzept mit Prioritäten entwickelt werden. Ein Moderationsbüro begleitet den Beteiligungsprozess, die fachliche Begleitung erfolgt durch ein externes Verkehrsbüro.

Wer will zum Runden Tisch?

Bei der morgigen Auftaktveranstaltung wird über die Verkehrsentwicklung im Untersuchungsgebiet informiert. Die Besucher haben die Möglichkeit, ihre Anregungen und Vorschläge einzubringen. Die erste Sitzung des Runden Tisches soll am 10. Dezember stattfinden. Neben Vertretern der Politik und verschiedener Interessengruppen können sich vier Bürger für das Gremium bewerben. Voraussetzung ist, dass man zwischen Sickingenstraße und Ortenauer Straße/Baden-Badener Straße/Bürgerstraße und zwischen Römerstraße/Karlsruher Straße und Erlenweg/Heinrich-Fuchs-Straße/S-Bahnlinie wohnt.

Interessenten müssen sich bis 29. Oktober unter Angabe von Name, Adresse, Alter und Beruf beim Amt für Verkehrsmanagement, Gaisbergstraße 11, 69115 HD oder per E-Mail an verkehrsmanagement@heidelberg.de bewerben. Über die Teilnahme entscheidet das Los.