Von Holger Buchwald

Es war ein Albtraum für die 17-Jährige. Gerade eben hatte sie ihre Ausbildung begonnen, als bei ihr im Dezember 2005 eine Schwangerschaft diagnostiziert wurde. Sie entschied sich für eine Abtreibung und verklagte ihren Frauenarzt auf Schmerzensgeld. Denn der hatte ihr ein Implanon in den Oberarm eingesetzt - angeblich eines der sichersten Verhütungsmittel auf dem Markt. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit bekam die junge Frau vom Heidelberger Landgericht nun 6000 Euro zugesprochen. Nach Ansicht der Kammer handelte es sich um einen ärztlichen Behandlungsfehler.

Ein Implanon ist ein biegsames Stäbchen aus Kunststoff, das das Geschlechtshormon Etonogestrel enthält und Frauen unter die Haut des Oberarms eingepflanzt wird. Dort gibt es allmählich das Hormon ab und erzielt den gleichen Effekt wie eine Antibabypille. So soll das Implanon drei Jahre vor Schwangerschaften schützen. Auch die jugendliche Klägerin vertraute auf die Wirksamkeit des Medikaments, als sie sich bereits als 15-Jährige für diese Verhütungsmethode entschied, weil sie die "Pille" nicht vertragen hatte. Nach einem Vorgespräch sollte ihr im Juli 2004 das Stäbchen in einer gynäkologischen Gemeinschaftspraxis eingesetzt werden.

Nach der Mini-Operation konnte das Implantat weder ertastet noch durch Ultraschalluntersuchungen im Oberarm nachgewiesen werden. Auch mehrere spätere Hormonspiegel-Untersuchungen ließen die Frage offen, ob bei der Jugendlichen ein wirksamer Schutz vor Schwangerschaften bestand. Dies hatten die Frauenärzte der Gemeinschaftspraxis ihrer jungen Patientin aber offenbar so nicht mitgeteilt. Zumindest hatten sie es versäumt, eventuell geführte Aufklärungsgespräche sorgfältig in der Patientenakte zu dokumentieren. "Gerade gegenüber einer minderjährigen Patientin hätte es besonders deutlicher Beratung und Aufklärung bedurft", kritisieren die Richter in ihrem Urteil.

Sowohl der Gutachter als auch die Kammer gehen davon aus, dass das Implanon überhaupt nicht richtig eingesetzt worden war. Ob dem Frauenarzt das Kunststoffstäbchen damals aus der Kanüle geglitten war, oder ob er es unbemerkt wieder aus dem Oberarm herausgezogen hatte, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Das Gericht glaubt aber, dass die Mediziner bei den späteren Untersuchungen hätten feststellen müssen, dass das Implantat fehlte.

Nach dem Schwangerschaftsabbruch litt die Klägerin mindestens ein halbes Jahr lang unter Depressionen und Angstzuständen. Vor Gericht klagte sie über Kopf- und Magenschmerzen, sie habe sich nach der Abtreibung sozial zurückgezogen und hatte Angst vor Geschlechtsverkehr. Nachdem sie sich für die berufliche Ausbildung und gegen die Mutterschaft entschieden hatte, plagten sie Gewissensbisse und Schuldgefühle. Dementsprechend hatte die Frau von den Ärzten ursprünglich mindestens 20.000 Euro Schmerzensgeld verlangt.

Die Kammer sah diese Forderung als überzogen an und orientierte sich bei der Höhe des Schmerzensgeldes an der aktuellen Rechtsprechung. Die Klägerin habe sich nie in therapeutische Behandlung gegeben. Inzwischen sei es ihr auch gelungen, ihre Ausbildung erfolgreich abzuschließen.