RNZ. Nach Rang eins in den beiden Vorjahren belegt die Universitätsbibliothek (UB) Heidelberg erneut den Spitzenplatz im renommierten Bibliotheksindex (BIX), dessen aktuelle Ergebnisse am Donnerstag veröffentlicht werden. Als einzige Einrichtung unter den großen wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland gehört die Heidelberger UB in allen vier Kategorien des BIX - Angebot, Nutzung, Effizienz und Entwicklung - jeweils zur Spitzengruppe. Grundlage für den Erfolg sind hohe Nutzungszahlen, effiziente Arbeitsabläufe sowie Investitionen in die Entwicklung elektronischer Dienstleistungen.

"Wir freuen uns über dieses Ergebnis und werten es als Beleg für die hervorragende Arbeit, die in Heidelberg geleistet wird. Mein Dank gilt deshalb allen unseren Mitarbeitern, die durch ihr großes Engagement diesen Erfolg möglich gemacht haben", betont Bibliotheksdirektor Dr. Veit Probst. Die gute Leistungsbilanz der UB - sie hat eine Hauptstelle in der Altstadt (Plöck 107-109, erbaut 1901 bis 1905) und seit 1978 eine Filiale im Neuenheimer Feld - in den vier vom BIX gemessenen Kategorien ist dabei noch ausgeglichener als in den Vorjahren. Die Bibliothek erreichte bei Nutzung, Effizienz und Entwicklung erneut Spitzenpositionen und konnte sich in der Kategorie Angebote weiter verbessern, sodass sie auch hier zur Spitzengruppe zählt. Entscheidend für die sehr gute Platzierung ist die ungewöhnlich starke Nutzung der Bestände. Rund 1,9 Millionen Ausleihen und 4,9 Millionen Zugriffe auf Datenbanken, E-Journals, E-Books, Dokumentenserver und digitalisierte Materialien pro Jahr sind Beleg für die Attraktivität der Heidelberger Angebote. Mit rund 2,3 Millionen Besuchern - also rund 6500 täglich - wurde ein neuer Bestwert erreicht. "Diese Entwicklung zeigt, dass sich ein umfangreiches elektronisches Angebot und die starke Nachfrage nach Lern- und Arbeitsräumen nicht ausschließen", so Dr. Veit Probst.

Mit dem Bauprojekt zur Norderweiterung der Altstadt-UB entsteht seit 2009 eine großzügige Lern- und Studienlandschaft mit rund 1000 neuen Arbeitsplätzen. Zudem wird der Zugang zu den Beständen durch rund eine Million zusätzliche Bände im Freihandbereich weiter verbessert.

Neben den zentralen bibliothekarischen Dienstleistungen liegt ein weiterer Schwerpunkt auf Sonderaufgaben und Drittmittelprojekten - im letzten Jahr immerhin eine Steigerung auf 2,3 Millionen Euro. Projekte wie die virtuelle Rekonstruktion der Klosterbibliothek Lorsch sowie Kooperationen mit der Biblioteca Apostolica Vaticana in Rom und dem Getty Research Institute in Los Angeles stehen für die internationale Vernetzung der UB.

Am BIX, den es seit 1999 gibt, nahmen in diesem Jahr 77 wissenschaftliche Bibliotheken - darunter 55 Universitätsbibliotheken in zwei Klassen - teil; er wird vom Deutschen Bibliotheksverband und der Bertelsmann-Stiftung erstellt.