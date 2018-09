Von Maria Fiedler

Einst war der Bismarckplatz die zentrale Achse zwischen Kaufhof und den Grünanlagen am Neckar. Diese Idee wird heute durch Straßenbahnen und Busse konterkariert. Der Platz ist an vielen Stellen mit Asphalt geflickt, auf den Platten kleben Hunderte Kaugummis. Daran dürften sich wohl auch die Mitglieder der SPD- und GAL-Fraktionen des Heidelberger Gemeinderates gestört haben. Sie stellten einen Antrag für eine "Auffrischungs- und Verjüngungskur" des Bismarckplatzes.

Deshalb war jetzt auch Henning Krug vom Heidelberger Stadtplanungsamt zur Sitzung des Bergheimer Bezirksrates gekommen und wollte dort mit den Mitgliedern über den Handlungsbedarf am Bismarckplatz sprechen. "Wir schlagen vor, das vorhandene Konzept des Bismarckplatzes wieder besser zu berücksichtigen und den Platz aufzuräumen und zu verschönern", erklärte Krug nach einleitenden Worten zum Zustand des Geländes. Eine Erneuerung der Stelen der Haltestellen, eine Sanierung der Fahrgastunterstände sowie des Toilettenhäuschens seien ohnehin angedacht. Zudem sollen die Platten gesäubert und von Kaugummiresten befreit werden. Allerdings ist dazu eine Spezialmaschine nötig, deren Anschaffung sich unter Umständen lohnt. Bürgermeister Wolfgang Erichson versprach einen Probelauf.

________________________________________________

________________________________________________

Bezirksbeirat Stefan Roller-Aßfalg gab zu bedenken, dass der Bismarckplatz mit seiner zentralen Lage das Eingangstor zu Bergheim sei. "Ein großer Neuentwurf ist geboten", erklärte er. Bezirksbeirat Christian Franz will den Platz durch die Ansiedlung von Cafés beleben. "In Richtung der Bismarckstatue wird das Areal immer schäbiger, deshalb sind dort auch weniger Menschen unterwegs." Laut Franz sollten die Heidelberger auf einem solchen Platz jedoch verweilen.

Die Planung für das Wohlbefinden der Nutzer sei zu kurz gekommen, argumentierte auch Stadtrat Nils Weber. Grünes sehe man auf dem Platz herzlich wenig, das ursprüngliche Konzept sei allenfalls noch von oben erkennbar. Weber stellte die entscheidende Frage: "Wollen wir nur putzen und Blumen aufstellen oder soll es eine Grunderneuerung geben?" Er favorisiere Letzteres.

Bezirksbeirat Heinrich Hörthdörfer war ähnlicher Meinung. "Sollten wir nicht vielleicht auf den Rest an Grünfläche verzichten und lieber einen repräsentativen, innerstädtischen Platz schaffen?", fragte er in die Runde. Weber appellierte daraufhin, dass der Wunsch nach Neugestaltung des Platzes zu Protokoll gegeben werden sollte. "Wenn wir jetzt nichts machen, verläuft die Initiative im Sand", warnte er. In der anschließenden Abstimmung entschieden sich die Beiräte, die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Gesamtkonzepts zu beauftragen.

Über den Antrag der SPD und der GAL zur Verjüngung des Bismarckplatzes wird am 19. April im Gemeinderat abgestimmt. Dann wird sich zeigen, wie es mit dem zentralen Platz weitergehen soll.