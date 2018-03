Von Micha Hörnle

Trotz aller Beteuerungen, man wolle die Diskussion um die "Ebert-Bahn" sachlich führen, brachen am Mittwochabend bei der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses alte Fronten auf. Nach heftiger Debatte scheiterte ein Antrag der "rechten" Gemeinderatsminderheit, keine Gelder mehr für weitere Ebert-Bahn-Planungen auszugeben, bei Stimmengleichheit (sechs zu sechs) denkbar knapp. Nun geht die Diskussion in den Gemeinderat - und wahrscheinlich wird auch die Bürgerbeteiligung eingeleitet, so planerisch umstritten das Vorhaben auch sein mag, das mittlerweile keine Mehrheit mehr im Gemeinderat hat.

> Die Planung: Die Straßenbahn durch die Ebert-Anlage, selbst in der "baumschonenden Variante", ist technisch machbar, auch die meisten Bäume können erhalten werden, allerdings müssten dennoch 28 gefällt werden, vor allem um mehr Platz für die Straße zu schaffen. Allerdings würde die Leistungsfähigkeit der Kreuzung an der Rohrbacher Straße erheblich leiden - was nicht nur die Planerin der Variante, Anne Norkauer, sondern auch der Verkehrsexperte Volker Stölting so sahen. Etwas unklar ist die Frage, ob und wie sehr die Endhaltestelle am Uniplatz ins Stadtbild eingreifen würde: Während Norkauer davon ausging, dass hier 15 Bäume (die Westlichen der Doppelreihe) gefällt werden müssten, meinte Stölting, es ginge auch ohne diese Fällungen; außerdem seien die Bahnsteige relativ unauffällig und fast auf Straßenniveau machbar.

> Die Frage nach den Zuschüssen: Das große Problem der Ebert-Bahn ist, dass sie größtenteils keinen eigenen Bahnkörper hat - und genau das ist die Bedingung, die der Bund als Zuschussgeber stellt. Das wollte zwar im Ausschuss nicht jeder glauben, und man führte allerhand Beispiele von nah und fern an, wo neue Straßenbahnen auf der Straße und nicht auf einer separaten Trasse fahren, doch der Technische Geschäftsführer der RNV, Martin in der Beek blieb dabei: "Das ist für den Bund nicht verhandelbar." Und so sieht es bei der Ebert-Bahn aus: Das nördliche Gleis wird komplett auf der Straße geführt, das südliche bekäme nur auf 390 Metern einen eigenen Bahnkörper. Bei einer Gesamtlänge der Bahn von 900 Metern (1800 Meter für beide Gleise) und bei Gesamtkosten von 25 Millionen Euro würden nur knapp 22 Prozent (5,5 Millionen) vom Bund gefördert, den Rest, also knapp 20 Millionen, müsste die Stadt bezahlen. Auch nach mehrfacher Intervention in der Beeks wollte das Irmtraud Spinnler (SPD) nicht einsehen: "Bei den Zuschüssen ist das letzte Wort noch nicht gesprochen."

> Die Diskussion: Mit Karin Werner-Jensen (SPD) kam Leben in die Bude, während die Stimmung der Ebert-Bahn-Befürworter etwas unentschieden zwischen Trotz und Resignation schwankte. Werner-Jensen wollte eine Probeabstimmung in den Fraktionen, denn auch in der "linken" Ratsmehrheit gäbe es Bewegung: "Wir unterhalten uns über ein Thema, für das es keine Mehrheit mehr im Rat gibt." Auch Nils Weber (Freie Wähler) forderte die Ebert-Bahn-Freunde auf, "einen Schlussstrich zu ziehen"; und für Michael Eckert (FDP) sind alle Planungen ein "totgerittenes Pferd". Derek Cofie-Nunoo (Generation-HD) konterte: "Wer jetzt die Planungen stoppen will, versteht den Gesamtzusammenhang nicht." Denn es solle ja die Ebert-Bahn nicht auf Biegen und Brechen gebaut, sondern mit den Bürgern diskutiert werden. Auch Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke) verwies darauf, dass man die nun eingeleitete Bürgerbeteiligung für die Ebert-Bahn nicht einfach stoppen könne, indem man das ganze Projekt zurückzieht: "Das ist nicht zulässig."

> Die Abstimmung: Am Ende einer zähen Debatte über Formalia gab es einen "milden" Antrag von Weber und Eckert: Es sollte kein Geld mehr für weitere Ebert-Bahn-Planungen ausgegeben werden - was knapp scheiterte. Wenigstens werden das Amt für Verkehrsmanagement und die RNV hoffentlich kostenlose Zahlen darüber besorgen, mit wie viel Zuschuss die Ebert-Bahn seitens des Bundes rechnen kann. Im Grunde, siehe oben, eine einfache Rechnung, nämlich 5,5 Millionen Euro bei Gesamtkosten von 25 Millionen.