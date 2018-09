Von Götz Münstermann

Wenn im späten Spätjahr das Heidelberger Stadttheater wieder eröffnet, dann sollen die Besucher beim Blick vom Hauptportal auf die Straße einen neu gestalteten Theaterplatz erblicken. Dort, wo früher unter Platanen Anwohner parkten und heute die Fläche für die Bauarbeiten genutzt wird, soll dann eine ansehnliche und gemütlichere Interimslösung den Flaneuren zur Verfügung stehen.

Der Platz unter den sechs Platanen bekommt eine Art Sandboden (wie am Krahnenplatz hinter dem Marstall), zudem werden Bänke aufgestellt. Zwei Poller an der Seite zum Theater sollen verhindern, dass sich der eine oder andere doch noch an den alten Parkplatz erinnert. Die Südseite des Plätzchens wird ein Abstellplatz für Radler abgrenzen. Die alten Parkplätze für Anwohner unter den Platanen entfallen demnach für immer, zudem fallen sechs weitere gemietete Anwohnerparkplätze weg, erklärten Oberbürgermeister Eckart Würzner und Tiefbauamtsleiter Jürgen Weber gestern bei einem Pressegespräch. Dafür bekommt das Theater eine Fläche für parkende Anlieferer, und zwei Behindertparkplätze werden eingerichtet. Das Toilettenhäuschen, das vor wenigen Monaten abmontiert wurde, wird nicht wieder errichtet. An der Ostseite gen Sandgasse werden weiterhin Anwohnerparkplätze zur Verfügung stehen. So einfach autofrei bekommt man den Platz nicht, denn nach Angaben von OB Würzner haben einzelne Grundstücke gültige Zufahrtsrechte über den Platz hinter dem Lux-Harmonie-Kino.

Insgesamt kostet der Umbau des Theaterplatzes zwischen 50 000 und 60 000 Euro an Material. Hinzu kommen nach Webers Angaben noch die Löhne der städtischen Mitarbeiter, die für den Umbau sorgen. Los gehen soll der Umbau ab Juli. Der neue Theaterplatz ist nach Rathausangaben aber nur eine "Interimslösung", die einer Neuordnung der Theaterstraße "nicht vorgreifen soll". Denn im Zuge eines Um- oder Neubaus des Lux-Harmonie-Kinos, der nach dem Ende der Kinozeit in etwa einem Jahr anstehen könnte, solle auch das Areal Theaterstraße von der Hauptstraße her bis zum Theaterplatz neu gestaltet werden. In einer früheren Sitzung des Bezirksbeirates hatte es geheißen, man wolle nicht zu viel Geld für etwas ausgeben, das in wenigen Jahren allemal wieder umgebaut werden müsse. Aber insgesamt ist man sich im Rathaus sicher, dass man mit der jetzt angestrebten Interimslösung dem Platz und damit den Bürgern "mehr Aufenthaltsqualität" gibt. Wer seine Parkmöglichkeiten aus der Vergangenheit vermisst, der soll sich nach Angaben von OB Würzner gen Friedrich-Ebert-Platz orientieren, wo die neue Tiefgarage auch Anwohnern mit Mietparkplätzen zur Verfügung stehe.

Mitte April sollen bei einem Vor-Ort-Termin der Bezirksbeirat und die angrenzenden Grundstückseigentümer über die Planungen informiert werden. Die Beratung in den gemeinderätlichen Gremien wird mit dem Bauausschuss am 24. April fortgeführt, abschließend wird der Gemeinderat am 16. Mai entscheiden. So sollen der Baubeginn Anfang Juli 2012 und die Fertigstellung zur Theatereröffnung eingehalten werden.