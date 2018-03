Von Timo Teufert

Das RNZ-Interview mit Uni-Rektor Bernhard Eitel hat bei Teilen des Gemeinderates für Irritationen gesorgt. Eitel machte darin unmissverständlich klar, dass sich die Universität den Campus von der Stadt nicht verbauen lassen will und die Straßenbahn ins Neuenheimer Feld nicht braucht. Im Moment läuft das Planfeststellungsverfahren für den Rundkurs von der Kirschnerstraße über die Tiergartenstraße und die Straße "Im Neuenheimer Feld". Strittig ist zwischen Stadt und Universität der Abschnitt zwischen Kopfklinik und Berliner Straße: Weil durch Erschütterungen und elektromagnetische Felder der Oberleitung die Wissenschaftseinrichtungen entlang der Strecke beeinträchtigen würden, will die Uni eine Trassenverschwenkung ab der Kopfklinik auf den Klausenpfad.

"Ich freue mich, dass die Universität mit der Internationalen Bauausstellung mit uns ins Gespräch kommen will", sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat, Claudia Hollinger. Bei der Erschließung des Neuenheimer Feldes mit Bus und Bahn habe man allerdings unterschiedliche Einschätzungen: "Ich finde, Herr Eitel macht es sich ein bisschen einfach, wenn er sagt, die Universität brauche die Straßenbahn nicht." Er blende damit sowohl ökologische Gesichtspunkte wie auch die Tatsache aus, dass Menschen zum Beispiel zu ihren Arbeitsplätzen ins Neuenheimer Feld müssten. "Dass Herr Eitel eine andere Einschätzung der Lage hat, finde ich in Ordnung. Aber er kann uns nicht vorwerfen, dass wir uns nicht genug mit der Trassenführung beschäftigt haben", so Hollinger. Das unterstreicht auch Judith Marggraf (GAL): "Die Verantwortlichen haben sich mit den Planungen richtig auseinandergesetzt und ein gut durchdachtes Gesamtkonzept erstellt." Sie sei der Meinung, dass die Universität etwas mehr würdigen solle, was die Stadt an Standortfaktoren in den letzten Jahren für die Uni geschaffen habe.

Auch SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Schuster wundert sich über die Äußerungen von Eitel und findet sie "respektlos", schließlich hätten sich die Gemeinderäte in unzähligen Sitzungen und gestützt durch etliche Gutachten intensiv mit der Faktenlage auseinandergesetzt. Durch spezielle Technik sollen die Probleme zwischen Kopfklinik und Berliner Straße gelöst werden. So wurden Straßenbahnen angeschafft, die kurze Strecken ohne Oberleitung fahren können. Eitels Drohgebärde einer Klage hält Schuster daher auch für nicht zielführend. "Manche Wege sollte man besser gemeinschaftlich gehen."

"Die Position von Rektor Eitel ist keine neue, dennoch finde ich sie bedauerlich, weil die Stadt der Universität immer entgegengekommen ist", erklärt die Fraktionsvorsitzende der FDP, Annette Trabold. Nach der Prüfung des Regierungspräsidiums im Planfeststellungsverfahren werde man weitersehen. "Ich bin aber der Meinung, wir brauchen die Trasse durch die Straße ,Im Neuenheimer Feld', um den Campus für Mitarbeiter, Patienten und Besucher zu erschließen." Persönlich hält Trabold die Gemeinderatsposition daher auch für die richtige, auch wenn es zum Thema andere Meinungen in ihrer Fraktion gibt. "Ich finde es schade, dass uns Gemeinderäten immer wissenschaftsferne unterstellt wird, nur weil wir für die Trasse sind", ärgert sie sich.

Anders sieht es Wolfgang Lachenauer (Die Heidelberger): "Ich kann jedes Wort von Professor Eitel unterschreiben. Wir teilen seine Auffassung, dass eine Straßenbahn durch den Campus nicht notwendig ist und das es eine Notwendigkeit für die fünfte Neckarquerung gibt." Eine Straßenbahntrasse über diese Brücke in Richtung Wieblingen sei nicht nur Stückwerk wie die jetzt geplante Trasse durchs Neuenheimer Feld, sondern der große Wurf. So sieht es auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Gradel: "Was jetzt kommt, ist allenfalls die zweitbeste Lösung." Die CDU befürworte die fünfte Neckarquerung samt Straßenbahntrasse.