Von Birgit Sommer

Neuenheim. Ein köstliches Vergnügen sei es immer gewesen, das Schlittschuhlaufen auf dem Neckarvorland, erinnert sich ein 63-jähriger Heidelberger, "da war der Teufel los." Angesichts der eisigen Temperaturen bei schönstem Sonnenschein hätte er das gerne wieder, doch die städtischen Ämter winkten letzte Woche ab, als er bei ihnen vorsprach. Seit gestern aber wächst die Eisbahn. Da es bis Ende Februar kalt sein soll, will die Stadt ihren Bürgern ab Donnerstag doch Spaß auf Kufen ermöglichen. Allerdings: Das Vergnügen gibt es nur auf eigene Gefahr, werden die Schilder deutlich sagen.

Der Aufwand für das Vergnügen ist enorm, wie Dr. Andreas Baader, der Leiter des Landschafts- und Forstamtes, und Wolfgang Morr, Chef des Regiebetriebs Gartenbau, betonten. Es dauert zwischen drei und fünf Tagen, bis die Eisfläche den richtigen Untergrund für die harten Kufen bietet. Das Neckarwasser muss langsam, als Sprühnebel und in Schichten auf die Wiese gebracht werden, damit die Fläche die erforderliche spiegelglatte Oberfläche bekommt. "Unsere Leute müssen im Dreischicht-Betrieb Tag und Nacht die Pumpe überwachen", erläuterte Baader. Zwölf Mann sind damit beschäftigt. Das wollte sich die Stadt eigentlich nicht leisten, denn immerhin ist schon Februar. Wie lange werden die Heidelberger Freude am Schlittschuhlauf haben im Verhältnis zum Arbeitsaufwand der städtischen Mitarbeiter?

Mit dem Fluten des Neckarvorlandes in der Senke westlich des DLRG-Gebäudes wurde nun am gestrigen Montag begonnen. Zuerst, so Wolfgang Morr, musste die Wiese zehn Zentimeter tief gefroren sein, damit sie vom immer noch drei Grad warmen Neckarwasser nicht aufgetaut wird und statt Eis erst mal Matsch entsteht. Die Herstellung der Eisbahn ist eine zusätzliche zeitliche Belastung für die städtischen Mitarbeiter. Zwar mussten sie in diesem Winter noch keinen Schnee räumen, sondern nur gelegentlich gegen Glatteis streuen, aber dafür ist Ernst Baader ganz dankbar. Im letzten Jahr waren die Männer vier Wochen lang im Wintereinsatz, und das wirkt bis heute nach. Eine Menge Überstunden haben sich angesammelt, und eine Menge geplante Schnitt- und Baumfällmaßnahmen auf der Heidelberger Gemarkung wurden auf den Winter 2011/2012 verschoben. Diese müssen bis Ende Februar erledigt werden. In der Stadt genauso wie auf Privatgrundstücken. "Letztes Jahr war die Not groß", unterstrich Ernst Baader gegenüber der RNZ, so groß, dass man mit dem Umweltamt verhandeln musste, um noch ein oder zwei Tage im März Arbeiten fertigstellen zu können. Ob dieses Jahr der zusätzliche Schalttag 29. Februar für ein bisschen Entspannung sorgt?

Defizite aus den letzten zwei harten Wintern, etwa auf der Neckarinsel und in Schlierbach, werden derzeit von den Mitarbeitern des Landschaftsamtes aufgeholt. "Wir sind ein Stück vorangekommen", meint der Chef aufatmend.

Wolfgang Morr schätzt, dass die Eisläufer letztes Mal vor zehn oder 15 Jahren ihre Kreise auf der Neckarwiese zogen. Damals hatte er für die winterliche Nebenbeschäftigung, eine Eisfläche zu fluten, zwar nicht mehr Leute zur Verfügung, doch hundert Hektar weniger Gemarkungsfläche zu bearbeiten. Milde Winter folgten. Und zwischendurch auch Versuche, eine Eisfläche auf dem Kirchheimer Messplatz zu schaffen. Doch dort ist es längst nicht so schön und romantisch wie am Neckar.