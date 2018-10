Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Jetzt sind sie wieder ein "Herz und eine Seele": Heidelbergs Bürgermeister Joachim Gerner und "seine" SPD. Am Montagabend nominierte der Kreisvorstand den 58-jährigen Sozialdemokraten für eine zweite Amtszeit. Am 25. Oktober wird der Gemeinderat darüber abstimmen, ob Gerner auch für die nächsten acht Jahre Kultur- und Sozialbürgermeister sein wird.

So glatt, wie es jetzt im Gesellschaftshaus im Pfaffengrund lief (eine Gegenstimme und sechs Enthaltungen), so glatt lief es im Vorfeld der Nominierung keineswegs. Denn einige in der SPD hätten lieber einen anderen auf dem Bürgermeisterposten gesehen. Also ging die SPD auf die Suche. "Wir wollen ein ordentliches Verfahren gegenüber anderen Bewerbern", sagt Ende März SPD-Fraktionschefin Anke Schuster im Gespräch mit der RNZ. Als die Bewerbungsfrist am 16. Juni auslief, war aber nur einer im Rennen: Joachim Gerner. Und einiges Porzellan zerschlagen. Denn Anke Schuster hatte eingeräumt, dass die Genossen schon 2004, bei der Wahl Gerners, lieber einen Kandidaten mit "stärkerem Sozialprofil" gehabt hätten. Damals hatte die SPD zusammen mit der Grün-Alternativen Liste das Vorschlagsrecht. Auch wenn die Wahl knapp mit 22 zu 19 Stimmen ausging, so klappte doch die Zusammenarbeit in der Folgezeit zwischen Partei und Bürgermeister bestens. Wie Gerner sagte: "Sieben Jahre lang waren wir ein Herz und eine Seele". Deshalb verstand er die Welt nicht mehr, als ihm Anfang des Jahres aus der eigenen Partei der Wind entgegenblies.

Aber das ist alles Schnee von gestern. Mit einer Mehrheit von über 90 Prozent weiß er seit Montag die Genossen hinter sich: "Aus diesem Ergebnis schöpfe ich Kraft und ich freue mich, dass meine Partei so geschlossen hinter mir steht", konstatierte der Bürgermeister. Für ihn selbstverständlich, dass er in seiner Rede gerade auf die Sozialpolitik in der Stadt einging. So verwies er auf die großflächigen Schulsanierungen ebenso wie auf den Ausbau der Tagespflege und den "hervorragenden Zustand der Kinderbetreuung". Als Eckpunkte seiner künftigen Arbeit nannte er die "soziale Teilhabe aller Bürger an kulturellen und sozialen Veranstaltungen".

Lob für die geleistete Arbeit gab es von Kultusministerin Gabriele Warminski-Leitheußer und dem SPD-Bundestagskandidaten Lothar Binding.