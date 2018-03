25,6 Stellen oder auch 4,8 Millionen Euro hat die Uni Heidelberg jedes Jahr zu viel an die Mannheimer Klinik gezahlt - nun kriegt sie dafür eine Rüge vom Rechnungshof.

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Die Universität Heidelberg scheint mit ihrem Geld nicht immer sorgfältig zu haushalten. Das zumindest legt die "Denkschrift 2012" nahe, die der Rechnungshof Baden-Württemberg gestern vorstellte. Eine der 23 Einzelprüfungen der Rechnungsprüfer behandelt die Kostenerstattung der Universität an das Klinikum Mannheim. Sie sei in der Vergangenheit "unangemessen hoch und teilweise durch die getroffenen Vereinbarungen rechtlich nicht gedeckt" gewesen.

Hintergrund: Die Universität Heidelberg unterhält am Klinikum Mannheim, dessen Träger die Stadt Mannheim ist, eine zweite Medizinische Fakultät. Eine Vereinbarung sieht vor, dass das Klinikum den Heidelbergern Personal, Räume und Material zur Verfügung stellt - und die Medizinische Fakultät die dafür anfallenden Kosten erstattet. So überwies die Universität Heidelberg in der Vergangenheit jährlich rund 20 Millionen Euro nach Mannheim. Laut Landesrechnungshof waren das mindestens 4,8 Millionen Euro zu viel - jedes Jahr.

Beispiel Personal: Die Medizinische Fakultät hat vor Jahren errechnet, dass ihr Personalbedarf für Lehre und Forschung im medizinisch-technischen Dienst bei 60,3 Stellen liege. Heidelberg habe den Mannheimern bis 2010 aber die Kosten für 85,9 Stellen erstattet. Das Klinikum selbst habe eingeräumt, dass die 25,6 Stellen zu viel für die Krankenversorgung - und nicht für die Fakultät - eingesetzt würden.

"Das Problem war bekannt, allerdings nicht in dieser Größenordnung", sagte die Sprecherin der Universität am Montag der RNZ. Die Frage der Kostenerstattung sei zwischen der Fakultät und dem Klinikum Mannheim seit Langem umstritten, es würden intensive Gespräche geführt. "Es ist zu hoffen, dass die Prüfung des Rechnungshofs nun Bewegung in die Gespräche bringt."

Der Rechnungshof fordert, dass die Abrechnungsfehler in einer neuen Vereinbarung ausgeräumt werden. Der Universität empfiehlt er, Rückforderungsansprüche gegen das Klinikum zu prüfen.

In der "Denkschrift 2012" fordert der Rechnungshof darüber hinaus die Landesregierung auf, auch im Kultusbereich den Rotstift anzusetzen. Aufgrund weiter rückläufiger Schülerzahlen würden in den nächsten zehn Jahren bis zu 14.000 Lehrerstellen frei.