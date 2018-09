Von Timo Teufert

Heidelberg. Auch wenn die Bürgerinitiative Mühltal/Eleonorenhaus (BIM) das Fällen der teils geschützten Bäume am Eleonorenhaus Ende Februar nicht durch einen Eilantrag beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim stoppen konnte, die Neubauten am Eleonorenhaus will man in Handschuhsheim verhindern. Die BIM ist zuversichtlich, mit dem eigentlichen Normenkontrollantrag gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Pläne des Investors "Conceptaplan und Kalkmann Wohnwerte GmbH" durchkreuzen zu können. Der plant, das ehemalige Säuglings- und Mütterheim in der Mühltalstraße zu Wohnungen umzubauen und auf dem etwa 7500 Quadratmeter großen Areal sechs Doppelhäuser sowie ein Einfamilienhaus zu errichten.

Nachdem der Protest der Initiative gegen den Bebauungsplan bei den Gemeinderäten auf taube Ohren stieß - sie stimmten mit großer Mehrheit im November 2011 für das Projekt -, haben sieben Mitglieder der Initiative einen Normenkontrollantrag gegen den Bebauungsplan gestellt. Darin kritisiert ihr Anwalt auf 57 Seiten, dass die geplante Bebauung alle bisherigen Festlegungen, beispielsweise aus dem Flächennutzungs- oder dem Regionalplan missachte. So sei das Grundstück beispielsweise im Flächennutzungsplan als Areal zur Landschaftsentwicklung vorgesehen. Genau wie im Vorgängerbebauungsplan von 1960 ist darin auch die Bebauung des hinteren Geländes am Hang ausgeschlossen.

An der Erstellung der Pläne habe die Stadt stets mitgewirkt. "Es ist offenkundig, dass die Stadt im Rahmen ihrer Mitwirkung am Flächennutzungsplan ganz bewusst die Fläche als Landschaftsentwicklungsgebiet ausgewiesen haben wollte und damit zu den empfindlichen Randbereichen zwischen Wohnen und Natur eine Abgrenzung vornehmen wollte", schreibt der Anwalt. Warum die Stadt nun aber die Bebauung befürworte, darüber kann die BIM nur spekulieren. Denn der Nachbarschaftsverband, der für den Flächennutzungsplan zuständig ist, hatte seine Bedenken gegen die neue Bebauung im Verfahren zum Ausdruck gebracht. "Jenen Bedenken ist aber nicht Rechnung getragen wurden", so der Anwalt.

Er zweifelt zudem das öffentliche Interesse an der Überplanung des Grüngebiets an: Schließlich wolle die evangelische Stadtmission als Eigentümer mit den Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf andere Projekte finanzieren. "Die in Rede stehende Planänderung dient damit in erster Linie der Förderung privater Eigentümerinteressen." Die Sicherung oder Durchsetzung lediglich privater Interessen sei kein rechtmäßiger Grund, um die Bauleitpläne neu aufzustellen, sie zu ändern oder zu ergänzen. "Es liegt dann eine reine Gefälligkeitsplanung" für die Stadtmission vor, so der Anwalt. Er untermauert diese Annahme mit einer möglichen Interessenverquickung: "In der Trägergesellschaft der Stadtmission sitzen unter anderen der Oberbürgermeister sowie Stadträtin Margret Hommelhoff. Beide Personen haben im Rahmen der gemeinderätlichen Beschlüsse zur Aufstellung und Verabschiedung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes im Gemeinderat mitgewirkt und haben insoweit gleichzeitig die Interessen der bisherigen Grundstückseigentümerin gestützt", so der Anwalt. In diesem Zusammenhang stelle sich die Frage nach einer etwaigen Befangenheit.

Die Bürgerinitiative ist jedenfalls überzeugt, genug Material gesammelt zu haben, damit das Projekt für ungültig erklärt wird. Allerdings ärgert die Aktivisten, dass die Stadt versucht, die Betroffenheit und damit die Antragsbefugnis der Antragssteller zu bestreiten. "Hier wird versucht, mit rein formalen Sachen die inhaltliche Diskussion auszuschalten", ist BIM-Sprecher Wilhelm Seeger-Kelbe empört. Ihm ist daher wichtig, dass "wir mit dem Normenkontrollantrag nicht unser privates Steckenpferd reiten. Wir klagen gegen den Bebauungsplan stellvertretend für die 2400 Handschuhsheimer, die sich mit ihrer Unterschrift gegen das Projekt gestellt haben."

Bei der Stadtverwaltung und beim Investor gibt man sich hingegen gelassen: "Das einstweilige Rechtsschutzverfahren wurde im Hinblick auf die fehlende Antragsbefugnis der Antragsteller aus Sicht der Stadt Heidelberg gewonnen. Die Antragsteller sind auch im Hauptsachverfahren dieselben, sodass auch diesbezüglich von der Unzulässigkeit der Anträge auszugehen ist", erklärte ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage. Und Henning Kalkmann fügt hinzu: "Die Bürgerinitiative hatte die Normenkontrolle ja bereits angekündigt. Wir haben uns deshalb eng mit dem Rechtsamt der Stadt abgesprochen und die Pläne besonders penibel geprüft." Er sei deshalb guter Dinge, dass das Projekt schnell umgesetzt werden könne.

Hintergrund:

>Das Eleonorenhaus wurde 1914 als Heim "für gefallene Mädchen" gebaut. Dort war Platz für 20 Frauen und 28 Kinder. Große Förderer des Hauses waren der Kirchenrat Hermann Gilg und seine Ehefrau Berta. Sie spendeten einen Großteil ihres Privatvermögens für das so genannte "Versorgungshaus".

Seit 1937 gibt es den Namen "Eleonorenhaus", in Erinnerung an Gilgs Tochter Eleonore, die mit 17 Jahren bei einer Epidemie starb. So sollte das Gedenken an die großzügige Familie zum Ausdruck kommen. Das Haus hatte einen hervorragenden Ruf als Entbindungsstation und wurde so zu einem Stück Ortsgeschichte: Viele Handschuhsheimer erblickten dort das Licht der Welt. In den 60er Jahren wurde der Altbau um einen Neubau erweitert.

1973 wurde die Arbeit als Mütter-und Säuglingsheim eingestellt, bis 1986 diente das Haus als heilpädagogische Einrichtung für Kinder. In dieser Zeit übernahm die evangelische Stadtmission das Gebäude vom bisherigen Trägerverein, der das Haus nicht mehr fortführen konnte. Die Stadtmission vermietete das Haus an das Studentenwerk, später nutzte sie es selbst als Wohnheim für Alten- und Krankenpflegeschüler. Die Schüler sind nun in der Blauen Heimat untergebracht, mit dem Verkaufserlös will die Stadtmission andere Einrichtungen und Bauvorhaben finanzieren.

Der Investor Henning Kalkmann wollte 2010 das Eleonorenhaus abreißen, nach Protesten in Handschuhsheim verwarf er diese Überlegung aber. Nun soll "Conceptaplan und Kalkmann Wohnwerte GmbH" auf dem Grundstück eine Tiefgarage, sechs Doppelhäuser und ein Einfamilienhaus errichten. Das Eleonorenhaus wird zu Wohnungen umgebaut.