RNZ. Die Parkgebühren am Universitätsklinikum Heidelberg erhöhen sich zum 1. April für Patienten und Besucher. Statt bislang 1,20 Euro werden dann 1,40 Euro pro Stunde fällig. Der Höchsttagessatz steigt von fünf auf sieben Euro. Wer maximal eine halbe Stunde parkt, zahlt - wie bisher auch - keine Gebühr, etwa, wenn Patienten im Notfall an die Eingangsbereiche der Kliniken gefahren werden. Für häufigere Besuche stehen vergünstigte Fünfer- und Zehnertickets für fünf Euro (bisher vier Euro) pro Parkvorgang oder eine Monatsdauerberechtigung für 60 Euro (bisher 50 Euro) zur Verfügung. Schwerbehinderte mit Ausweis G oder aG parken kostenfrei.

Die neuen Gebühren gelten auch für das Parkhaus der Orthopädischen Universitätsklinik im Stadtteil Schlierbach. Die Parkgarage P15 im Klinikareal in Bergheim - Nähe Frauenklinik, Hautklinik und Zentrum für Psychosoziale Medizin - wird von der Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg (PBW) bewirtschaftet. Dort betragen die Gebühren weiterhin 1,50 Euro je angefangene Stunde.

Seit Oktober 2007 bewirtschaftet ein Tochterunternehmen des Universitätsklinikums Heidelberg - die Klinik-Service GmbH - die Parkmöglichkeiten. Jetzt werden erstmals die Parkgebühren erhöht, um die steigenden Betriebskosten der Parkraumbewirtschaftung, zum Beispiel Personalkosten, sowie Investitionen in neue Parkhäuser zu decken.

Rund 1000 Parkplätze sind zurzeit für Besucher und Patienten in unmittelbarer Nähe zu den einzelnen Kliniken auf dem Neuenheimer Campus reserviert und werden täglich über modernste Technik an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Ein Parkleitsystem zeigt an, wo wie viele freie Besucherparkplätze zur Verfügung stehen. Mit dem Umzug der Universitäts-Frauen- und Hautklinik 2013 aus Bergheim ins Neuenheimer Feld werden weitere Parkkapazitäten gebraucht. Deshalb entsteht gegenüber der neuen Kinderklinik in diesem Jahr ein Parkhaus mit rund 400 zusätzlichen Stellplätzen für Besucher, Patienten und Beschäftigte. Hier investiert das Klinikum rund fünf Millionen Euro. Weitere Investitionen im siebenstelligen Bereich in Parkplätze folgen in den nächsten Jahren, zum Beispiel im Rahmen des geplanten Neubaus der Chirurgischen Klinik ab 2013.

Mitarbeiter des Klinikums, der Universität, der Pädagogischen Hochschule und des Universitätsbauamts sowie Studenten können eine dauerhafte kostenpflichtige Parkberechtigung erwerben und auf ausgewiesenen Flächen parken. Auch hier zeigt das Parkleitsystem freie Plätze an. Die Gebühr von 20 Euro pro Monat bleibt 2012 unverändert. Als Alternative stehe die Nutzung des Jobtickets des Öffentlichen Nahverkehrsverbunds zur Verfügung, so die Uniklinik.