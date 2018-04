Wer im Deutschen Krebsforschungszentrum arbeitet, hat viele Möglichkeiten, Kind und Karriere zu vereinbaren. In der Kindertagesstätte 'Die Wichtel' werden Vorschulkinder betreut, Mentoring-Programme erhöhen den Anteil von Frauen in Führungspositionen. Foto: dpa

Von Götz Münstermann

Arbeitgeber sollen sich am Ausbau der Kinderbetreuung beteiligen, fordert Oberbürgermeister Eckart Würzner. Mittlerweile gibt die Stadt jährlich 40 Millionen Euro für den Betrieb von Krippen und Kindergärten aus; allein 2012 werden 3,5 Millionen Euro in neue Kitas investiert. Doch bislang unterstützen Arbeitgeber vorwiegend ihre Beschäftigten bei den hohen Betreuungsgebühren. Direkte Investitionen sind eher die Ausnahme. Dass die Wirtschaft mehr tun könnte, sieht auch Wolfgang Schütte (Foto: Hoppe) vom Bündnis für Familie.

Herr Schütte, was bringt der Ausbau der Kinderbetreuung den Arbeitgebern in Heidelberg?



Eine Menge! Ausreichende Versorgung und gute Qualität in der Kinderbetreuung lassen Eltern beruhigt arbeiten. Sie wissen, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind. Arbeitnehmer neigen so zu Höchstleistungen. Für den Standort Heidelberg ist ein großes und qualitativ gutes Angebot an Betreuungsplätzen besonders wichtig, weil die Stadt ein bedeutender Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort ist. Hoch qualifizierte Eltern sind hier besonders gefragt. Wir haben großes Interesse, dass Spitzenleute mit viel beruflicher Erfahrung in Forschung und Wissenschaft, aber auch begabte und engagierte Nachwuchskräfte Heidelberg als Standort attraktiv finden. Zu einem familienfreundlichen Klima gehört zuallererst eine belastbare, verlässliche Kinderbetreuung - Arbeitgeber haben hier eine große Verantwortung!

Und was tun die Unternehmen für den Ausbau?



Einzelne Betriebe eine Menge, die Unternehmen als Ganzes eindeutig zu wenig! Als Bündnis sagen wir seit fünf Jahren: Arbeitgeber sollten sich ihre Verantwortung deutlich machen, die sie für die Betreuung der Kinder ihrer Beschäftigten haben. Die meisten Unternehmen betreiben Personalentwicklung. Eine zeitgemäße Personalentwicklung bedeutet aber heute, Kinderbetreuung auch selbst anzugehen und nicht nur nach dem Staat rufen, der das richten soll. Bei unseren Bündnispartnern, d.h. über 130 Arbeitgebern, haben wir mittlerweile eine Offenheit für das Thema. Vielen ist aber noch nicht bewusst, dass die Unternehmen künftig in der Personalgewinnung und damit im Wettbewerb die Nase vorne haben, die direkt in Kinderbetreuung investieren.

Was kann und was sollte die Wirtschaft denn zum Kita-Ausbau und dem laufenden Betrieb beisteuern?

Kreativität, Engagement und finanzielle Unterstützung. Wir brauchen individuelle und tragfähige Lösungen für die Vielfalt der Arbeitswelt und die unterschiedlichen Bedürfnisse von Eltern und Kindern. Wir wollen mit Unternehmen und Handwerk künftig stärker den Dialog suchen, wie man das am besten bewerkstelligen kann. In den letzten Jahren haben wir aber gute Erfahrungen damit gemacht, gleichzeitig auch konkrete Ziele zu vereinbaren - ich bin sehr gespannt, wie sich das bei diesem Thema entwickeln wird.

Aber offenbar bringt dieser Dialog kein konkretes und vor allem freiwilliges Engagement der Arbeitgeber.



Doch, z.B. Ausbau der Ferienbetreuung. Hier hat sich in den letzten fünf Jahren bei unseren Bündnispartnern viel getan. Es wurde aber auch reguläre Kinderbetreuung mitfinanziert, beispielsweise unterstützt das DKFZ die Betreuungseinrichtung "Wichtel", das Studentenwerk und die Uni bauen Kitas und es gibt einen Back-Up-Service für wissenschaftliches Personal.

Sie zählen nur öffentliche Einrichtungen auf, was tut die freie Wirtschaft?



Einige Unternehmen beteiligen sich am Ferienticket, um die Ferienbetreuung der Kindern ihrer Beschäftigten sicherzustellen. Das ist ein erster Schritt, aber sicher noch zu wenig, da werden wir noch einige dicke Bretter zu bohren haben.

Wie beurteilen Sie eine Erhöhung der Gewerbesteuer, deren Mehreinnahmen ausschließlich für den Bereich Kinderbetreuung verwendet werden?



Gute Frage. Ich bin kein Freund von dem Gedanken, eine Erhöhung der Gewerbesteuer löst die Herausforderungen nicht, vor die der demografische Wandel uns stellt. Wir brauchen ganz sicher die Bereitschaft der Wirtschaft zum finanziellen Engagement in der Kinderbetreuung. Das löst man nicht durch eine Imagebroschüre, sondern nur durch konkrete Lösungen, die am Ende den Wirtschaftsstandort Heidelberg und das eigene Unternehmen aufwerten.