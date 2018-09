Von Holger Buchwald

Unter dem Titel "Campus Viva" soll in Heidelbergs neuem Stadtteil Bahnstadt ein Studentenappartementhaus mit rund 11 900 Quadratmetern Geschossfläche entstehen. Die Investa Immobiliengruppe und Grundkontor planen in dem Bereich zwischen dem "Langen Anger" und der Straße "Zum Zollhofgarten" einen vier- bis fünfstöckigen Gebäudekomplex mit rund 350 sogenannten Mikroappartements. Dahinter verbergen sich, laut Investa-Sprecherin Melanie Rittweger, möblierte Wohnungen mit einer Grundfläche von 20 bis 22 Quadratmetern, kleinem Bad und Küchenzeile.

Die Investa Immobiliengruppe hat das Grundstück auf dem Baufeld Z6 bereits von der Entwicklungsgesellschaft Heidelberg erworben. Sobald es die Temperaturen zulassen, sollen die Bauarbeiten beginnen. "Wir müssen bald starten, sonst werden wir nicht fertig", bekundet Rittweger. Schon zum Sommersemester 2013 sollen die ersten Studenten hier wohnen. Die Investa richtet sich mit ihrem Konzept aber auch an Wissenschaftler und "Expats", worunter ausländische Fachkräfte oder Stipendiaten zu verstehen sind, die für eine bestimmte Zeit bei den großen Unternehmen der Region wie SAP oder an den Forschungseinrichtungen wie dem Europäischen Labor für Molekularbiologie (EMBL) arbeiten.

450 Euro Warmmiete pro Monat will der Investor nach dem bisherigen Planungsstand für ein Appartement verlangen. Im Erdgeschoss soll es Gemeinschaftsflächen wie einen Fitness- und Waschraum, aber auch eine Lounge mit großer Küche und einem "Atelier" geben, das auch für Seminare angemietet werden kann. Gegen Aufpreis könnten die Studenten sogar einen Putzdienst in Anspruch nehmen, so Rittweger. Ein "Scout" soll Hausmeister- und Verwaltungstätigkeiten übernehmen. Über ihn können dann auch die Gemeinschaftsräume angemietet werden.

Alle Möbel in den Appartments werden gestellt. Neben einem Schrank, einem Schreibtisch und einem Bett gibt es in den identisch eingerichteten Wohnungen auch eine Essecke. Möglicherweise wird es auch eine ausziehbare Couch geben - ideal für Übernachtungsbesuch. Die Details der Einrichtung stehen noch nicht fest. Die Investa möchte zu gegebener Zeit eine Internetseite schalten und auch ein Musterzimmer einrichten, das die Interessenten dann besichtigen können.

Zu den genauen Investitionskosten will Rittweger noch nichts sagen. So viel steht aber fest: "Campus Viva" soll ein Referenzobjekt werden. Ähnliche Projekte in anderen Städten sind bereits geplant. Die Heidelberger Bahnstadt bietet laut Rittweger mit dem Mix aus hier geplanten Forschungseinrichtungen, Firmen und Wohnungen ein ideales Umfeld.