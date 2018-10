Von Timo Teufert

Seit seiner Eröffnung 1934 konnte der Heidelberger Zoo noch nie so viele Besucher begrüßen wie in diesem Jahr: Rund 610.000 Menschen kamen 2011 nach Angaben von Zoosprecherin Steffanie Richter in den Tiergarten am Rande des Neuenheimer Feldes. Der Besucherrekord von 587.000 im Jahr 2007 konnte damit noch einmal übertroffen werden. Trotz der Eintrittspreis-Erhöhung für Kinder und Familien am Anfang des Jahres bleibt der Zoo damit eines der beliebtesten Ausflugsziele in der Region.

"610.000 Besucher sind mehr, als wir uns erhoffen konnten", freut sich Richter über das herausragende Ergebnis. Der Erfolg habe vor allem zwei Gründe, erklärt Zoodirektor Klaus Wünnemann auf RNZ-Anfrage. Zum einen sei 2011 das erste volle Jahr, in dem das Elefantenhaus geöffnet habe. Zum anderen profitierte der Tiergarten von den günstigen Wetterbedingungen: "Der Witterungsverlauf war für uns gut. Ein schönes Frühjahr und ein nicht zu sonniger Sommer", lacht der Direktor. Statt ins Schwimmbad zog es in diesem Jahr viele Familien in den Tiergarten. Auch wenn es im Juli und August verregnete Sonntage gab, trübt das die Bilanz nicht, denn der schöne und milde Herbst habe auch gegen Ende des Jahres viele Menschen in den Zoo gelockt. "Ich bin sehr stolz auf die gute Leistung aller Mitarbeiter", sagt Wünnemann. Denn eins sei klar: Mehr Besucher machten auch mehr Arbeit, und zusammen habe man diese gut gestemmt.

Der kaufmännische Geschäftsführer Frank-Dieter Heck sieht in der hohen Besucherzahl auch eine Verpflichtung für den Tiergarten: "Die Infrastruktur für die Besucher muss weiter verbessert werden." Dazu zähle beispielsweise auch das neue Servicezentrum, das im Erdgeschoss des neuen Parkhauses entsteht und künftig auch den Eingangsbereich beherbergen soll. Der jetzige Zooshop wird dann zu einem Café ausgebaut, mit vielen Plätzen im Außenbereich: "Das war seit Langem der Wunsch vieler Besucher", weiß Richter. Und sobald das Servicezentrum fertig ist, will der Zoo den Umbau des Bärengeheges angehen. Dies soll sich später über den ganzen Vorplatz vor dem historischen Eingangsgebäude ziehen und den syrischen Braunbären nicht nur mehr Platz, sondern auch mehr Vielfalt bieten. Eine Lebensverbesserung gab es in diesem Jahr bereits für die Schimpansen: Die Außenanlage wurde umgebaut und ausbruchsicher gemacht, sodass die Tiere nun nach langer Zeit auch wieder nach draußen dürfen.

Dass der Zoo weit über die Stadtgrenzen bekannt und nicht nur bei den Heidelbergern beliebt ist, zeigt die Statistik: "Nach unseren Erhebungen kommen unsere Besucher aus allen Städten und Gemeinden der Region, zunehmend aber auch aus vielen anderen Bundesländern nach Heidelberg", so Richter. Gerade das Projekt der einmaligen Elefantenbullen-Wohngemeinschaft habe den Heidelberger Zoo deutschlandweit bekannt gemacht und locke viele Interessierte an. Ganz besonders freut sich Richter aber auch über die vielen treuen Zoobesucher: "2010 haben wir 3929 Jahreskarten verkauft, davon 2257 Familienjahreskarten. Die endgültigen Zahlen für 2011 stehen noch nicht fest, wir können aber schon jetzt von einer deutlich höheren Zahl ausgehen."

Seit dem Jahr 2001 steigen die Besucherzahlen im Heidelberger Zoo kontinuierlich an: Waren es zum Beginn des Jahrtausends noch 358.000 Besucher, kletterten die Zahlen in den Folgejahren immer weiter, bis 2007 der Besucherrekord von 587.000 aufgestellt wurde. Nur die Jahre 2008 und 2009 fielen etwas schwächer als die Vorjahre aus. 2010 konnte der Besucherrekord von 2007 fast eingestellt werden, am Ende fehlten dann doch noch 2400 Besucher. Dieses Jahr hat es aber endlich geklappt.