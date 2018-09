Von Micha Hörnle

Dass Wettbewerb an sich gut ist, ist keine Erfindung der FDP. Schon von jeher bedrängen Architektenvereinigungen die Bauherren, möglichst Wettbewerbe auszuschreiben, um so im Wettstreit vieler Ideen zu möglichst guten Lösungen zu kommen. Die Architektenkammer Baden-Württemberg befand, dass Heidelberg dafür einen Preis verdient hat. Und so ging der "Ausloberpreis", mit dem die Architektenkammer den Wettbewerbsgedanken fördern will, erstmals nicht an einen Bauherren, sondern eine ganze Stadt.

Insgesamt 28 Projekte - von der Bahnstadt bis zum Neuenheimer Feld - wurden ausgezeichnet. Und die mussten, was vielleicht etwas seltsam anmutet, nicht unbedingt auch gebaut werden. So bekam die Stadt - mit zwölf Wettbewerben mit Abstand am stärksten vertreten - den Preis für die bekanntlich nie gebaute Neckaruferpromenade oder die Stadthallenerweiterung. Aber es ging ja auch mehr darum, so Wolfgang Riehle, der Präsident der Architektenkammer, "das wettbewerbsfreundliche Klima der Stadt Heidelberg" zu würdigen.

Eigentlich hätte man jetzt erwarten dürfen (wenn nicht gar müssen), dass vielleicht ein kundiger Experte etwas über Sinn und Unsinn von Wettbewerben erzählt: Wieso Wettbewerbsergebnisse wie die Stadthallenerweiterung oder die Neuplanung der Kurfürstenanlage/Bahnhofstraße beim Bürger oft gar nicht ankommen. War die Aufgabe einfach zu schwer? Oder taugt das Verfahren nicht? Und wie geht man nachher mit dem Unwillen der Bürger um? Hilft da ein Bürgerentscheid? Wäre eine Bürgerbeteiligung à la Heidelberg dem Genius des Architekten eher abträglich? Könnten oder sollten die Normalbürger einen Vertreter in die Wettbewerbsjury entsenden, damit es in der Bevölkerung mehr Akzeptanz für deren Ergebnis gibt?

Fragen, zu der die Architektenkammer keine Antworten gab - und auch noch den falschen Experten einlud. Der Architekturkritiker der "Süddeutschen Zeitung", Gerhard Matzig, erzählte herrlich schräge Schoten über genialische Architekten und knauserige Bauherren, um nachher hauptsächlich davon zu erzählen, wie ein fähiger Architekt es schaffte, ihm ein nur 4,80 Meter breites Haus zu entwerfen, weil das Grundstück eben ein schmales Handtuch war.

Alles durchaus unterhaltsam, aber für Heidelberg völlig irrelevant. Denn gerade die Architekten dieser Stadt führen doch immer so bewegte Klage über die fehlende Unterweisung der Bürger in die Finessen ihres Faches - und daher deren oft genug stumpfes Urteil über moderne Bauten, das sich gelegentlich in ablehnenden Bürgerentscheiden entlädt.

Zu dieser Klage gehört eben auch, dass die Architektenkammer einen Experten einlädt, der leider nur laue, alte Klischees variiert und von seinen Hausbauproblemen erzählt, statt den Heidelbergern Antworten auf ihre drängenden Fragen zu geben. Gibt es denn in der bunten Welt der Architekturkritiker und -experten absolut niemanden, der sich ein paar erhellende Gedanken über Heidelberg und seine spezifischen Probleme macht, wenn er schon hier redet? Schon die Schlossgespräche über Architektur vor sechs Wochen waren die erste verpasste Gelegenheit, um über angemessenes neues Bauen in einer alten Stadt zu reden. Und der Matzig-Vortrag war schon die Zweite. Eine Dritte braucht wirklich niemand.