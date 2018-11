if. Wenn Heidelbergs Theaterintendant Holger Schultze Ende August aus seinen Ferien kommt, dann wird er sein Büro in der Theaterstraße vorfinden. Die Zeit des Provisoriums am Opernzelt ist vorbei. Und die neue, alte Spielstätte mitten in der Altstadt wartet auf die Besucher. Und so kurz vor dem Abflug trommelt Schultze noch für das Theaterabo, denn: wer sich im neuen Haus noch seinen Wunschplatz sichern will, der sollte sich schnell für ein Abonnement entscheiden. "3500 haben wir schon verkauft und bei den Opernpremieren gibt es nur noch wenige". Das heißt für den gelegentlichen Besucher: nehmen, was übrig bleibt.

Besonders freut sich der Intendant auch über die Fest-Abos im Schauspiel: "Da haben wir einen totalen Anstieg". Aber nicht nur der Theaterbesucher profitiert von den Extras der "Dauerkarten", für das Theater bedeutet das ein Stück Planungssicherheit. Deshalb auch der Dank Schultzes an die "treuen Besucher", die damit einen wichtigen kulturellen Beitrag leisteten.

So wie auch die Heidelberger Sparkasse, die ein eigenes Abo ausgibt, und verschiedene Unternehmen, die sich für ein Firmen-Abo entschieden haben. "Die Möglichkeiten sind unbegrenzt", rührt Schultze die Werbetrommel. "Wir bieten jeden Tag an, mit einem Abo ins Theater zu gehen".

Die Erfahrung seiner ersten Spielzeit in Heidelberg habe gezeigt, dass hier ein begeisterungsfähiges Publikum ist und "dass es mir jedes Mal leidtut, wenn ich die Leute wieder wegschicken muss, weil wir restlos ausverkauft sind". Mit einem Abo kann das nicht mehr passieren. Wie groß das Interesse ist, das erfuhr der Theatermann vor wenigen Tagen, als er zusammen mit Schauspielern auf dem Markplatz in Neuenheim Spielzeithefte verteilte. "Innerhalb von zwei Stunden waren 400 Stück weg".

Die Menschen in Heidelberg sind neugierig auf "ihr" neues Theater und Schultze verspricht: "Es wird einmalig schön". Bange ist dem Intendanten nicht vor der Zukunft, immerhin hat der große Saal 520 und der alte 250 Sitze: "Wir setzen auf Qualität, auf unser treues Publikum und auf neue Theaterfreunde".

Die Theaterkassen am Opernzelt und am Theaterkino haben noch bis zum 4. August geöffnet. Vom 27. August bis zum 7. September ist die Kasse am Theaterkino wieder zu erreichen (die am Opernzelt wird es dann nicht mehr geben). Karten gibt es auch in den Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung. Und am 8. September ist es so weit: Dann wird die Theaterkasse im neuen Haus in der Theaterstraße 10 ab 11 Uhr feierlich eröffnet.