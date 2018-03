Von Maria Stumpf

"Internet-Pranger" betiteln es die einen, Verbraucherschutz nennen es die anderen: Die Änderung des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG) zum 1. September schlägt hohe Wellen. Grenzwertüberschreitungen und erhebliche Verstöße gegen Hygienevorschriften müssen danach künftig durch die zuständige Behörde im Internet veröffentlicht werden. Das gilt ausnahmslos für Restaurants, Kantinen, Kneipen oder Lebensmittelläden. Beim Branchentreffen der Heidelberger Hotellerie und Gastronomie informierte Bernd Köster, Leiter des für die Überwachung zuständigen Amtes bei der Stadt, über Einzelheiten.

Sein Versuch, die Befürchtungen der Gastronomen zu entkräften, gelang nicht ganz. "Willkürlich", "diskriminierend" oder "ungerecht" lauteten einige Kommentare. Köster räumte ein, dass noch Fragen ungeklärt seien. "Das wird letztlich aber nur die treffen, die tatsächlich nicht auf Lebensmittelhygiene achten", beruhigte er. "Machen Sie Hygiene im Betrieb zur Chefsache. Dann passiert nichts und Sie werden von Ihrem guten Ruf profitieren."

Wenn im Rahmen einer Hygienekontrolle ein Kontrolleur feststellt, dass ein "schwerwiegender oder erheblicher" Verstoß vorliegt, der mit mindestens 350 Euro Bußgeld geahndet werden muss, ist Kösters Behörde jetzt im Gegensatz zu früher verpflichtet, das öffentlich zu machen. "Aber wann wird der Eintrag wieder gelöscht?", fragen die Gastronomen. "In ein paar Wochen oder in ein paar Jahren?" Das ist bislang noch ungeordnet.

Auch Handhabungen, sich gegen eine möglicherweise willkürliche Entscheidung eines Kontrolleurs zu wehren, scheinen unklar. "Eine Arbeitsgruppe ist an dem Thema dran", versichert Bernd Köster. "Unsere Kontrolleure sind geschulte Mitarbeiter. Wir reden hier nicht von Kleinkram, sondern von verschimmelten Schüsseln oder verschleimten Eismaschinen. Und das womöglich im wiederholten Fall." Es sei stets eine Einzelfallentscheidung, denn oft führten erst mehrere Mängel zu hohem Bußgeld. Im Jahr 2011 führte seine Behörde rund 1500 Kontrollen bei 2200 Unternehmen in der Stadt durch. An Labore und Veterinäruntersuchungsämter wurden 750 Proben geschickt. "Letztlich rechnen wir mit rund 50 Verstößen pro Jahr."

Das Recht auf Verbraucherinformation geht aber noch weiter. Das VIG sieht vor, dass man Anfragen formlos und weitgehend kostenfrei an die zuständigen Behörden richten kann. Das Anhörungsverfahren betroffener Betriebe wird gestrafft. "Sie können unsere Behörde dann anrufen oder eine Mail schreiben und wir müssen Ihnen nach Akteneinsicht Auskunft geben über Rechtsverstöße", erklärt Köster das Verfahren.