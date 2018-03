RNZ. Die Bedeutung des Medizin-Tourismus wird für Heidelberg jedes Jahr größer. Die Zahl der Übernachtungen aus Russland stieg von 2001 bis 2010 von 2700 Übernachtungen auf 8600. Noch beliebter ist die Neckarstadt bei den Gästen aus den arabischen Golfstaaten. Deren Übernachtungszahlen stiegen im selben Zeitraum von 2600 auf 19.000. Das teilte Heidelberg Marketing am Donnerstag mit.

Der Aufwärtstrend hielt letztes Jahr unvermindert an. Bisher sind erst die Zahlen bis Ende November ausgewertet. Trotzdem sind bereits jetzt Zuwächse zu verzeichnen. Die Übernachtungen der russischen Gäste stiegen um 4,1 Prozent, die der Araber um 37,1 Prozent. Mit 24.300 Übernachtungen liegen die arabischen Golfstaaten inzwischen an der vierten Stelle unter den Heidelberger Auslandsmärkten, hinter den USA, der Schweiz und Großbritannien, aber noch vor Japan, den Niederlanden, Frankreich und Italien. "Das ist in erster Linie dem Medizin-Tourismus zuzurechnen, sprich dem Aufenthalt Angehöriger von Patienten, die am renommierten Universitätsklinikum behandelt werden", so Tourismus-Marketingleiter Steffen Schmid. Da viele Patienten schwer erkrankt sind, erforderten die Therapien häufig längere Aufenthalte. Dieser Trend wurde in Heidelberg früh erkannt. Die Heidelberg Marketing GmbH initiierte gemeinsam mit der Universitätsklinik vor drei Jahren den sogenannten "Medizin-Pool". Partner aus der Hotellerie sind der Europäische Hof, das Marriott, das Crowne Plaza und das Holiday Inn. Die ersten beiden Jahre standen die Golfstaaten im Mittelpunkt der Aktivitäten: Dort wurden Anzeigen geschaltet, Heidelberg Marketing knüpfte aber auch enge Kontakte zur Reiseindustrie und zu den Botschaften der Länder. Nun wollen die Heidelberger auch in Russland noch stärker präsent sein. Im März präsentiert sich der Medizin-Pool deshalb auf der Moscow International Travel & Tourism Exhibition, um Patienten und Angehörige, die eine hohe Qualität suchen, über das Heidelberger Angebot zu informieren und den Wissenschafts- und Forschungsstandort Heidelberg in Russland noch bekannter zu machen.