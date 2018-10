Von Holger Buchwald

Der erste Schnee in diesem Winter taut gerade weg. Doch wenn er erst einmal liegen bleibt, werden viele Vermieter und Mieter wieder heftig über die Schneeräum- und Streupflicht streiten. Die Frage, wer die Straße vor dem Haus nun räumen muss, ist im Einzelfall dabei gar nicht so leicht zu beantworten, wie zwei Heidelberger Beispiele zeigen.

Das Schreiben der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz traf die Bewohner im Sandhofer Weg 10 völlig unvorbereitet. Der private Schneeräumdienst, der in den vergangenen Jahren auch für das Sechs-Familien-Haus in Wieblingen zuständig war, habe den Vertrag mit der GGH gekündigt, hieß es in dem Brief. Daher müssten die Mieter nun selbst den Schnee vor ihrem Haus wegräumen. Doch das kam für die Mieter wiederum überhaupt nicht in Frage. "Eine Wohnung im Haus steht leer, und die anderen fünf Parteien können aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen nicht auch noch Schnee schippen", regt sich eine Frau auf. Gemeinsam rangen die Nachbarn mit der GGH um eine Lösung. Nach langem Hin und Her konnte schließlich doch noch eine Schneeräumfirma gefunden werden. Diese wird nun auch für die Nachbarhäuser den Winterdienst übernehmen. Doch was wäre passiert, wenn die GGH keinen Ersatz gefunden hätte?

Auf diese Frage weiß Christoph Nestor, Geschäftsführer des Heidelberger Mietervereins eine Antwort: "Grundsätzlich gilt das, was im Mietvertrag steht." Demnach könne der Vermieter die Streupflicht vertraglich auf die Mieter übertragen oder die Kosten für den Winterdienst auf die Hausbewohner umlegen. Falls das aber nicht vertraglich geregelt sein sollte, müsse der Vermieter auf seine eigenen Kosten für einen schnee- freien Zugang zum Haus sorgen. Ein einfacher Hinweis auf die geltende Hausordnung reicht nach einem Urteil des Amtsgerichts Köln hingegen nicht aus. Es sei denn, der Mieter hat die entsprechende Hausordnung ebenfalls unterschrieben.

Festgetretener Schnee kann sich schnell zu einer gefährlichen Rutschbahn verwandeln. Diese üble Erfahrung machte der Gaiberger Karl-Heinz Harant. Gleich zwei Mal stürzte der gehbehinderte 61-Jährige letzten Winter und erlitt dabei schwere Prellungen. Beim ersten Sturz wollte er seinen Briefkasten leeren, das zweite Mal wollte er mit dem Taxi zu seiner Krankengymnastik fahren. Harant lag für mehrere Tage im Krankenhaus und musste vom Pflegedienst versorgt werden. Insgesamt war er vier Wochen an den Rollstuhl gefesselt.

Inzwischen verklagt Harant seinen Vermieter auf Schadenersatz und Schmerzensgeld. Der Hauseigentümer habe seine "Verkehrssicherungspflicht" verletzt. Dieser wiederum besitzt das Haus erst seit Kurzem und hat es von seiner Mutter geerbt. Nun behauptet er, die ehemalige Besitzerin habe mit Harant mündlich vereinbart, dass dieser für den Winterdienst verantwortlich sei. Nun muss sich das Amtsgericht mit dem Fall befassen.

"Die Frage, wer vor dem Gaiberger Haus hätte Schnee räumen müssen, lässt sich nicht so einfach beantworten", räumt Nestor ein. In solchen Fällen rate der Mieterverein seinen Mitgliedern, alle Details mit einem Rechtsanwalt zu besprechen. "Prinzipiell gelten keine mündlichen Absprachen zwischen Mieter und Vermieter", weiß Nestor. Und es gebe auch kein Gewohnheitsrecht, auf das sich die Parteien beziehen könnten. Und so könnte es Harants Glück sein, dass er überhaupt keinen Mietvertrag besitzt. Nestor: "Dann gilt der gesetzliche Mietvertrag und da steht nichts von Schneeräumen drin."