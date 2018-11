Von Götz Münstermann

Mit 28 Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen, drei Enthaltungen und einer ungültigen Abgabe, hat der Gemeinderat gestern Nachmittag Joachim Gerner als Dezernent für Familie, Soziales und Kultur wieder gewählt. Der 1954 in Ulm geborene Gerner hat dieses Amt seit 2005 inne. Bei der Nominierung zu seiner diesjährigen Bewerbung hatte die SPD, die das Vorschlagsrecht für den Posten hat, auch andere Kandidaten gehört - letztendlich wurde Gerner aber als einziger Kandidat der SPD ins Rennen geschickt.

Herr Gerner, Ihre Nominierung verlief nicht gerade reibungslos: Sind Sie und die SPD sich wieder grün?

Der Gesprächsfaden zwischen mir, der Gemeinderatsfraktion und der Partei ist nie abgerissen. Es ist ein legitimer und demokratischer Vorgang, dass man sich in einem Entscheidungsprozess Gedanken über Alternativen macht. Dieser Prozess ist abgeschlossen und ich muss sagen: Ich war mir meiner Sache immer sicher, was ja auch das Ergebnis der Nominierung durch die SPD-Mitglieder bestätigt hat.

Wo setzen Sie in den kommenden acht Jahren im Kulturbereich Akzente ?

Mir sind Strategien gegen die Ökonomisierung der Kultur sehr wichtig, Kultur ist ein öffentliches Gut und daran muss jeder teilhaben können. Entwicklungsperspektiven sehe ich etwa in der Bildenden Kunst: Von der Romantik her kommend im Bereich Natur und Kunst im Kurpfälzischen Museum wie auch in der Outsider-Art, vertreten durch die Sammlung Prinzhorn und das Haus Cajeth. Hier macht es Sinn, internationale Kooperationen einzugehen. Wenn man diesen Weg weitergehen will, dann muss man aber auch die Präsentationsmöglichkeiten verbessern. Da sehe ich Perspektiven in der Altstadt und in Bergheim. Man muss vielleicht nicht gleich neu bauen, sondern kann auch bestehende Gebäude neu nutzen.

Wo sind weitere Schwerpunkte ?

Dazu kommt, dass es in den Konversionsgebieten, vor allem in Mark-Twain-Village, neue Angebote im Bereich Kultur und Bildung geben kann, auch an der Schnittstelle von Kultur- und Quartiersarbeit, beispielsweise durch das Kulturfenster. Wichtig ist mir auch, dass wir uns um die Anerkennung als "City of Literature" bewerben und über ein Literaturhaus diskutieren. Für Mannheims Bewerbung als europäische Kulturhauptstadt kann ich mir vorstellen, dass wir mit Literatur, Tanz und Outsider-Art einen Profilbeitrag leisten. Und man muss die Mittel der Projektförderung aufstocken, um Anreize für Neues zu schaffen.

Wird die Förderung von Jugendkultur und Kreativwirtschaft ein Schwerpunkt?

Die Kultur- und Kreativwirtschaft sagt immer, dass sie die Sprache der Wirtschaft spricht. Der Gemeinderat hat die Kultur- und Kreativwirtschaft ausdrücklich im Dezernat des Oberbürgermeisters verankert. Ich sehe das deshalb eher in der Wirtschafts- als in der Kulturförderung. Etwas anderes sind die Dinge, die sich in der subkulturellen Szene entwickeln, im Bereich Jugendmusik und Bildende Kunst. Da bin ich für eine verstärkte Projektförderung.

Stichwort: Kinderbetreuung. Wie geht es weiter? Betreuungsplätze wurden ja schon reichlich geschaffen.

Das reicht noch nicht. Das Thema ist auch nicht, welche Quote wir im Bundesvergleich haben. Denn ab August 2013 haben die Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz. Für Heidelberg werden stagnierende bis leicht steigende Kinderzahlen prognostiziert und unser Ziel ist, im kommenden Jahr 50 Prozent aller Kinder unter drei Jahren einen Betreuungsplatz anbieten zu können. Ich gehe aber davon aus, dass wir die 60 Prozent anstreben müssen, weil der Bedarf da ist.

Was muss geschehen, damit Familie und Beruf besser vereinbar sind, sobald die Kinder in die Schule kommen?

Im Landesvergleich stehen wir mit den Ganztagsangeboten in Schulen nicht schlecht da. Wir haben für alle Schulen im öffentlichen Bereich Betreuungsangebote. Mein Ziel ist, dass wir weitere Grundschulen zu Ganztagsschulen machen. Dazu benötige ich aber klare Zusagen des Landes, wenn es um Lehrerstellen und Geld geht. Als Kommune werden wir unseren Teil dazu beitragen, derzeit sind das vier Millionen Euro im Jahr.

Was kann das eigentlich reiche Heidelberg tun, damit die Schere zwischen sozial Schwächeren und Stärkeren nicht noch weiter aufgeht?

Die materielle Dimension des Themas Armut wird die Kommune allein nie stemmen können. Aber im Bereich Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben tun wir, was wir können. Im Bildungsbereich und in der Sprachförderung beginnen wir sehr früh, um allen Kindern bessere Startchancen zu verschaffen. Wir sind sehr froh, dass wir trotz der Wirtschaftskrise keine Steigerung der Armutsgefährdung haben, das ist ein Erfolg für Heidelberg. Trotzdem darf man nicht vergessen: 11 300 Menschen in der Stadt sind arm oder von Armut bedroht. Allein 600 Kinder besuchen das vorletzte und das letzte Kindergartenjahr und ihre Eltern sind von der Zahlung des Kitabeitrags befreit.

Wenn in acht Jahren ihre zweite Amtszeit endet: Woran wollen Sie sich messen lassen?

Ich will mich daran messen lassen, ob ich meiner Vision von Heidelberg näher gekommen bin: Einer Stadt des sozialen Ausgleichs und des sozialen Miteinanders, mit starker schulischer und außerschulischer Bildung, mit kultureller Teilhabe. In so einer Stadt würde ich mich gerne nach meiner Amtszeit weiterhin kreativ und ehrenamtlich einbringen.