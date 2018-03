ark. Nach dem Abi gleich an die Uni, den Bachelor machen und dann die Karriere starten? Für Sebastian Brauch sah der Lebensplan etwas anders aus. Der 20-Jährige aus Bruchsal wollte zwischen Schule und Uni erst mal einen Einblick in die "wirkliche Welt" bekommen, wie er es ausdrückt, und sich sozial engagieren. Zunächst ging er für ein Jahr nach Australien und Neuseeland, um dann am 1. Oktober seinen Dienst als "Bundesfreiwilliger" an der Heidelberger Thoraxklinik aufzunehmen. Alles andere kann warten. "Geld ist ja nicht alles im Leben. Man macht so etwas ja auch, um hinzuzulernen und sich weiterzuentwickeln", beschreibt der junge Mann seine Einstellung. In der Klinik arbeitet er in der Abteilung für Lungenfunktionsprüfungen und lobt das gute Arbeitsklima: "Ich fühle mich mehr als akzeptiert." Auch von den Patienten.

Sebastian ist einer von 20 "Bufdis", wie man die Bundesfreiwilligendienstler auch nennt, die gegenwärtig in der Thoraxklinik beschäftigt sind. Nachdem die Wehrpflicht am 1. Juli des vergangenen Jahres ausgesetzt wurde, gab es auch keine Zivildienstleistenden mehr, die für Kliniken und soziale Einrichtungen schon unentbehrlich geworden waren. Mit der Schaffung des Bundesfreiwilligendienstes, einem Angebot an Frauen und Männer aller Generationen, wollte man die Lücke wieder schließen. Das scheint bereits jetzt gelungen zu sein, wie der Bundesbeauftragte für den Bundesfreiwilligendienst, Dr. Jens Kreuter, bei einem Besuch in der Thoraxklinik erklärte: "Wir haben es als Gesellschaft geschafft, schon im ersten Jahr den Wegfall des Zivildienstes rechnerisch vollständig auszugleichen".

Unter anderem mit Plakaten in den Heidelberger Straßenbahnen hat die Thoraxklinik Werbung für den Freiwilligendienst gemacht, und tatsächlich kamen direkt von dort die ersten Handyanrufe von interessierten Jugendlichen, wie Personalleiter Stefan Bauer berichtet. Die Bufdis arbeiten nicht nur in der Pflege, sondern auch in der Diagnostik sowie "hinter den Kulissen", im Wirtschafts- und Fahrdienst beispielsweise oder in der Verwaltung. Geschäftsführer Roland Frank zeigt sich dankbar, dass es dieses Angebot gibt: "Für uns ist das eine Bereicherung".

In einer Gesprächsrunde mit Jens Kreuter wird deutlich, wie sehr sich die jungen Frauen und Männer mit ihrem Dienst in der Thoraxklinik identifizieren, aber auch, dass es manchmal Herausforderungen gibt, die nicht einfach zu bestehen sind, etwa die Erfahrung, wenn Patienten sterben. Und natürlich gibt es auch Stress, weil die personelle Besetzung im Pflegebereich nicht ausreichend ist, wie eine Freiwillige berichtet: "Da geht man manchmal auf dem Zahnfleisch - aber ich bin ja da, um zu helfen."

Ob die Erfolgsgeschichte der Zivi-Nachfolger weitergeht, wird nach Kreuters Worten vor allem davon abhängen, "ob die Freiwilligen in diesem Jahr ihren Geschwistern und Freunden erzählen: Das hat Spaß gemacht". Für Janina Telje, die nach dem Abi auf dem Helmholtzgymnasium seit dem 1. September für sechs Monate in der Pflege der Klinik arbeitet, keine Frage. Die 19-Jährige ist sich sicher: "Das wird mir auf jeden Fall mein Leben lang weiterhelfen".

Info: Auf www.bundesfreiwilligendienst.de findet man Einsatzstellen in der Nähe des Wohnortes.