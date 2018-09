Von Holger Buchwald

Bei den meisten Heidelbergern wabern beim Thema Internationale Bauausstellung (IBA) noch die unterschiedlichsten Ideen und Vorstellungen durch den Kopf. Noch klingt das Motto "Wissen-schafft-Stadt" reichlich abstrakt, wie auch die Ankündigung von Baubürgermeister Bernd Stadel, dass die IBA ein "Labor für die Stadtentwicklung in der Wissensgesellschaft" sein soll. Jetzt wird das auf zehn Jahre ausgelegte Projekt aber endlich konkret. An den Auftaktveranstaltungen am Donnerstag und Freitag, 4. und 5. Oktober, können sich alle Bewohner Heidelbergs beteiligen.

Sowohl Familien als auch Studenten, Senioren und sogar Kinder dürfen sich mit Ideen einbringen, dürfen mitdiskutieren, in welche Richtung sich die Stadt architektonisch, städtebaulich aber auch gesellschaftlich weiterentwickeln soll. "Spätestens das wird dazu beitragen, dass die IBA bei den Bürgern ankommt", hofft Stadel. Was geschieht mit den amerikanischen Liegenschaften nach dem Abzug der Army? In welche Richtung sollte sich die Bahnstadt entwickeln? Dies sind für Stadel nur zwei der Beispiele für einen praktischen Nutzen der IBA.

Als Partner beteiligt sich die Uni Heidelberg an dem ehrgeizigen Vorhaben. "Wir werden nicht nur den Prozess wissenschaftlich auswerten, sondern wollen dazu beitragen, dass die Stadt als Teil der Wissensgesellschaft wahrgenommen wird", betont Prof. Ulrike Gerhard vom Geographischen Institut. Die Ruperto Carola will sich mit innovativen Projektideen in den Stadtentwicklungsdiskurs einbringen, aber auch Lernprozesse in der Gesellschaft anstoßen. Wie diese unterschiedlichen Facetten der IBA aussehen können, zeigt sich erstmals bei den Auftaktveranstaltungen.

> Symposium: Fachleute diskutieren am Donnerstag, 4. Oktober, von 10 bis 15.30 Uhr in der Aula der Neuen Universität über die "Wissensgesellschaft als Herausforderung für Städte". Die Veranstaltung ist öffentlich. Prof. Helmut Bott vom Institut für Städtebau der Uni Stuttgart hält einen Impulsvortrag unter dem Titel "Die europäische Stadt als Wissensmaschine", Rudolf Stichweh referiert über "Städte zwischen Wissens- und Weltgesellschaft".

> Danach regt die "Werk-Stadt" in der Stadthalle von 15.30 bis 22 Uhr zum Mitdenken und Mitgestalten an. Sie bietet ein offenes Forum für alle Heidelberger. Beim Barcamp besteht für jeden Bürger, jede Initiative oder Einrichtung die Möglichkeit, erste Projekte zur Diskussion zu stellen. Annette Friedrich, Leiterin des Stadtplanungsamtes, rechnet mit zehn bis zwölf Ideen. Zudem stellen sich von 15.30 bis 19 Uhr in der Stadthalle Wissenschaftseinrichtungen und Forschungsunternehmen der Region vor, unter anderem mit Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche. So sind das Explo Heidelberg, die Forscherstation, das Haus der Astronomie, die Zooschule aber auch die Insektenzuchtstation mit von der Partie. Erstmals ist ein großes Modell der Innenstadt mit Bahnstadt und Neuenheimer Feld zu besichtigen.

> Eine Kindervorlesung von Prof. Franz Pesch für Zuhörer von acht bis zwölf Jahren kümmert sich von 17 bis 18 Uhr in der Stadthalle um die Frage "Warum leben wir in Städten?".

> "Stadt(t)räume" lautet das Motto des großen Auftakt-Festes am 4. Oktober von 19 bis 21 Uhr in der Stadthalle. In Wort, Musik, Tanz und Performance werden Gedanken und Assoziationen zu den Begriffen "Stadt, Zukunft und Wissen" vorgestellt. Mit von der Partie sind ganz unterschiedliche Akteure, vom Architekturhistoriker Prof. Werner Durth über die bildende Künstlerin Ulrike Mohr und die Kulturwissenschaftlerin Prof. Susanne Hauser bis zur Theatergruppe Rampig und Rap-Veteran Toni L..

> Im IBA Labor am Freitag, 5. Oktober, von 9 bis 12.30 Uhr in den Skylabs (Bahnstadt) haben die Experten das Wort. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung lädt gemeinsam mit der IBA zu einem Netzwerktreffen Internationaler Bauausstellungen ein.

> Stadtführungen zu "Orten des Wissens" werden um 14 und 16 Uhr auf zehn Routen in der Altstadt, in Bergheim, im Neuenheimer Feld, in Wieblingen und in der Bahnstadt angeboten. Um 18 Uhr wird in den Skylabs die Ausstellung "IBA meets IBA" eröffnet, die die Geschichte der Internationalen Bauaustellungen seit 1901 beleuchtet.

Info: Um Anmeldung für das Symposium, das Barcamp, die Kindervorlesung und das IBA Labor wird unter E-Mail: iba@heidelberg.de oder Telefon 0176 / 86748389 gebeten. Mehr Infos unter www.heidelberg.de/iba