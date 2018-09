Noch wird in der Halle 02 und den anderen Clubs der Republik getanzt. Kommt im nächsten Jahr das neue Tarifsystem so, wie es sich die Gema vorstellt, müssten die Betreiber bis zu 1000 Prozent mehr Gebühren pro Jahr bezahlen. Foto: Halle 02

Von Steffen Blatt

Die "Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte" (Gema) ist eigentlich eine gute Einrichtung. Sie wacht darüber, dass ihre Mitglieder - Komponisten und Texter - Geld bekommen, wenn ihre Werke irgendwo gespielt werden. Dafür erhebt sie Lizenzgebühren, etwa bei Radiosendern. Auch wer einen MP3-Player oder CD-Rohlinge kauft, zahlt über den Kaufpreis eine kleine Gebühr. Gleichzeitig könnte die Gema auch dafür verantwortlich sein, dass im nächsten Jahr viele Diskotheken und Clubs in Deutschland schließen müssen. Denn deren Lizenzgebühren sollen durch einen neuen Vertrag kräftig erhöht werden.

"Wir zahlen jetzt pro Jahr 20.000 Euro Gema-Gebühr, mit den neuen Tarifen würden es rund 200.000 Euro sein", sagt etwa Felix Grädler, der Geschäftsführer der Halle 02. Das wäre eine Erhöhung um 1000 Prozent. Sein Kollege Guy Dechandol vom Schwimmbad Musik Club müsste anstatt 20.000 im nächsten Jahr 95.000 Euro berappen. Für beide ist klar, dass die Existenz ihrer Betriebe auf dem Spiel stünde, wenn das neue Tarifsystem so käme, wie die Gema es verkündet hat, nachdem die Verhandlungen mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) gescheitert waren. Denn diese Summen könne man unmöglich etwa mit der Erhöhung der Getränkepreise wieder hereinholen. Die Gema wiederum betont, dass es um Gerechtigkeit gehe, es statt elf nur noch zwei verschiedene Tarife gebe und wegen einer Härtefallregelung niemand mehr als zehn Prozent des Eintrittsgeldes an einem Abend zahlen müsste.

Doch auch diese zehn Prozent sind für Grädler und Dechandol zu viel. Denn auf diese Summe kommen noch Zuschläge, wenn ein DJ etwa keine Original-CDs, sondern kopierte MP3-Dateien nutzt. Sie stellen unter den Clubbetreibern vor allem eine große Unsicherheit fest, weil niemand weiß, ob das neue Tarifsystem auch wirklich kommt. Derzeit liegt die Sache bei einer Schiedsstelle im Deutschen Marken- und Patentamt, der Aufsichtsbehörde für die Gema. Kommt es zu keinem Kompromiss, wird wohl vor Gericht über die Rechtmäßigkeit der neuen Tarife entschieden.

"Bei der Gema kann uns keiner Antworten auf unsere Fragen geben", sagt Grädler. Er hat nun erst einmal seinen Jahresvertrag mit der Gesellschaft zum 31. Dezember gekündigt. Unklar ist, ob die Betreiber in Zukunft wieder Jahresverträge (mit Vorkasse) abschließen oder besser jede Veranstaltung einzeln melden sollen. "Wenn ich für das ganze Jahr bezahlt habe und dann am Ende für einige Veranstaltungen den Härtefalltarif geltend mache, dann will ich sehen, wie ich von der Gema mein Geld zurückbekommen soll", sagt Dechandol sarkastisch - es wird deutlich, dass er bereits über einen reichen Erfahrungsschatz mit den Musikbürokraten verfügt. "Die Gema-Tarife gehen an der Entwicklung der Clubkultur völlig vorbei", ergänzt Grädler. Denn viele der DJs, die eigenproduzierte elektronische Musik auflegten, seien überhaupt nicht Gema-Mitglied, und würden von der Ausschüttung also nicht profitieren.