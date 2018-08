Von Micha Hörnle

Wie der Vater, so der Sohn: Der populärste deutsche Schauspieler der zwanziger bis vierziger Jahre, Heinrich George, kam oft und gern nach Heidelberg, meist zu den Schlossfestspielen zwischen 1926 und 1938 (siehe Artikel links). Sein Sohn Götz - seit den fünfziger Jahren ein ebenso großer Mime - beehrt die Stadt immerhin am Sonntag, 30. September. Denn da wird er bei dem Doku-Drama "George" seinen Vater spielen, der wegen seiner Verstrickungen in NS-Propaganda-Filme nach Kriegsende von den Sowjets inhaftiert wurde; 1946 starb er 52-jährig in einem Lager. Für den Drehtag in Heidelberg sucht im Auftrag der Filmfirma "Teamworx" die Berliner Agentur "Filmgesichter" 200 Komparsen aus Heidelberg und der näheren Umgebung. "Teamworx" - eine Firma, die der gebürtige Mannheimer Nico Hofmann 1998 gegründet hatte und die für TV-Produktionen wie "Der Tunnel", "Dresden" oder "Die Sturmflut" verantwortlich war - dreht diesen Film über die letzten Lebensjahre Georges im Auftrag des SWR.

Vor knapp zwei Jahren gab Götz George bekannt, dass er in einem Doku-Drama seinen Vater spielen werde - vor allem, um ihn zu rehabilitieren (RNZ vom 27. Dezember 2010). Neben Heidelberg gibt es in Baden-Württemberg noch weitere Drehorte, auch wenn der größte Teil des Films in Berlin produziert wird: Auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Münsingen soll das Lager nachgebaut werden, in dem Heinrich George starb. Zu diesem Dreh, der für die Zeit vom 9. bis 18. Oktober geplant ist, werden übrigens auch noch Komparsen gesucht - allerdings besonders dünne, denn sie sollen Häftlinge spielen.

Bedingung: keine gefärbten Haare, Tattoos oder Piercings

Zurück zu Heidelberg: "Filmgesichter" braucht Männer und Frauen, etwa 25 bis 70 Jahre alt. Da die Filmszenen in den dreißiger Jahren spielen, sollte niemand gefärbte Haare haben, sichtbare Tätowierungen, Piercings oder künstliche Fingernägel tragen. Schönheit, versichert Agenturchefin Johanna Ragwitz, sei dabei kein Kriterium: "Egal ob groß, klein, dick, dünn, alt oder jung, blond oder schwarzhaarig, jeder kann bei den Filmen mit dabei sein." Die Männer müssen außerdem bereit sein, sich die Haare schneiden zu lassen, sie bekommen einen Fassonschnitt verpasst.

Und so meldet man sich an: Am leichtesten und schnellsten geht es im Internet: Unter www.filmgesichter.de auf "Anmeldung als Komparse" klicken, die Daten eingeben und bis zu drei Bilder hochladen. Wer kein Internet hat, kann sich auch per Brief bewerben (mit Wohnort, Telefon, Mailadresse, Alter, Kleidergrößen und eins, zwei guten Bildern am besten ein Porträtfoto vor einer weißen Wand an Agentur Filmgesichter, Kennwort: Heidelberg, Thomasiusstraße 27, 10557 Berlin). Die Agentur gibt dann bis Mitte, Ende nächster Woche "bei all denen, die für uns in Frage kommen, Bescheid", sagt Ragwitz. Die werden dann zu einer Kostümprobe in Heidelberg eingeladen, wo ihnen bei Bedarf die Haare geschnitten und die 30er-Jahre-Kleider anprobiert werden - das genaue Datum steht noch nicht fest. Genauso offen ist, wann und wie lange genau am Sonntag in zwei Wochen gedreht wird: "Das weiß jetzt noch niemand, wir sind doch hier beim Film!". Und weil man hier beim Film ist, gibt es keinen definitiven Anmeldeschluss als Komparse: "Es wäre gut, wenn man sich spätestens bis Anfang, Mitte nächster Woche angemeldet hat."

Auf jeden Fall gibt es für jeden Komparsen 55 Euro pro Drehtag, dazu Zuschläge für die Anprobe, Überstunden und Nachtarbeit - die Dreharbeiten ziehen sich auf jeden Fall in die Nacht hinein. Wer schon über etwas Theatererfahrung verfügt - was man bitte mit angeben sollte -, hat auch gute Chancen auf eine kleine Sprechrolle, so etwa 15 hätte man davon zu vergeben, sagt Ragwitz.

Und immerhin: Man darf mit Götz George drehen, der während des ganzen Drehtags anwesend ist. Und es wird die Statisten bestimmt interessieren, wie der mittlerweile 74-jährige Götz seinen Vater Heinrich spielt, der zu seiner Heidelberger Zeit bedeutend fülliger war als Götz und außerdem gut 30 Jahre jünger. Dem Vernehmen nach sollen auf dem Schloss Szenen nachgestellt werden, die auf erhaltenen Archivaufnahmen aufbauen. Aber was genau und mit wem außer Götz George gefilmt wird, konnte "Teamworx"-Pressesprecherin Anja Käumle noch nicht sagen. Vieles stehe noch nicht im Einzelnen fest, die Dreharbeiten hätten auch in Berlin noch nicht begonnen (erst ab nächster Woche), und schließlich: "So ein Drehplan ist ein sehr flexibles Gebilde."

Und was passiert, wenn keine 200 Komparsen auf dem Schloss zusammenkommen? Ragwitz: "Dann holen wir eben die Leute von woanders, wir haben eine große Kartei. Ich weiß nur, dass gedreht wird!"