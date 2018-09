Auf der befestigten Fläche links neben der neuen Feuerwache am unteren Bildrand soll das neue Rettungszentrum entstehen. Die bisherige Wache des Deutschen Roten Kreuzes im Langen Anger (ehemalige Rudolf-Diesel-Straße) - das Areal links neben dem 'Burger King' an der Speyerer Straße (rechte untere Bildhälfte) - muss Platz für die Bahnstadtentwicklung machen. Luftbild: Kay Sommer

Von Timo Teufert

Die Chancen stehen gut, dass der Gemeinderat am 28. Juni seine Zustimmung für einen Grundsatzbeschluss zu einem neuen Rettungszentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Baumschulenweg gibt. Einstimmig befürworten nicht nur die Bezirksbeiräte vom Pfaffengrund und der Weststadt die Planungen neben der neuen Feuerwache, auch die Gemeinderäte im Bauausschuss und im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss gaben grünes Licht. Der Architekt der neuen Feuerwache, Peter Kulka, hat bereits Machbarkeitsstudien für eine neue Rettungswache erarbeitet, in der auch die Kreisgeschäftsstelle des DRK sowie möglicherweise die integrierte Rettungsleitstelle für die Region untergebracht werden könnte. Grund für den Umzug des DRK: Der bisherige Standort im Langen Anger (vormals Rudolf-Diesel-Straße) ist Entwicklungsgebiet für die Bahnstadt.

Östlich des fast 6000 Quadratmeter großen Feuerwehrgeländes soll auf Grundstücken der Stadt das neue Rettungszentrum entstehen. Den Hof der Feuerwache sowie deren Ein- und Ausfahrt würden die Rettungsorganisationen zusammen benutzen. Das Gelände für das DRK erstreckt sich nördlich der Tierklinik bis zum Tierheim. Ein gemeinsames Rettungszentrum befürworten sowohl Rettungsdienst als auch Feuerwehr, um die Arbeit der Retter noch effektiver zu machen. "Gerade örtliche und persönliche Nähe sind wichtig, um im Einsatz Hand in Hand arbeiten zu können", erklärte DRK-Geschäftsführer Thomas Locher.

"Ein Rettungszentrum ist die richtige Entscheidung und der richtige Platz für eine integrierte Leitstelle", befand der Pfaffengrunder Stadtteilvereinsvorsitzende Heinz Schmitt. Man habe schon einmal einen Anlauf für ein solches Projekt genommen, sei damals aber gescheitert. Als Kompromiss wurde die Leitstelle dann 2006 in Ladenburg in Betrieb genommen. "Die Planungen sind wirklich überzeugend", erklärte auch Thomas Krczal (SPD). Für seine Fraktion sei der Standort nicht nur gut, sondern vor allem zentral. Das vorgestellte Projekt von DRK und Feuerwehr sei das "Konzept der Zukunft". Schließlich seien kurze Wege nur förderlich für die Sache, befand auch sein CDU-Kollege Alfred Jakob. "Wenn Mannheim schon das Polizeipräsidium bekommt, wäre die integrierte Rettungsleitstelle eine kleine Wiedergutmachung für uns", sprach Margret Hommelhoff (FDP) wohl vielen Räten aus der Seele.

Ob die integrierte Rettungsleitstelle ins Rettungszentrum einzieht, ist allerdings noch offen. Nach Änderungen im Feuerwehrgesetz sei es fester Wille des Innenministeriums, die bestehenden Leitstellen von Feuerwehr und Rettungsdienst zusammenzuführen, heißt es in der Vorlage. Bereits im November 2010 gab es Gespräche über eine nordbadische Rettungsleitstelle, eine Arbeitsgruppe hat seither ein Grundlagenpapier erarbeitet, auf dessen Basis die drei Leitstellen in Ladenburg, Mannheim und Heidelberg zusammengeführt werden sollen. In Ladenburg laufen die medizinischen Notrufe aus Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis auf, gleichzeitig ist in Ladenburg die Feuerwehrleitstelle für den Rhein-Neckar-Kreis. Wer in Mannheim oder Heidelberg die "112" wählt, kommt bei den jeweiligen Berufsfeuerwehren heraus. "Am 25. Juni findet nun ein zweites Spitzengespräch statt, bei dem wir gerne die Möglichkeiten einer integrierten Regionalleitstelle in Heidelberg vorstellen würden", erklärte Feuerwehrchef Georg Belge. Mit dem Grundsatzbeschluss stünde dem nichts mehr im Wege.