Mit einem Hochwassercontainer rückte die Feuerwehr spektakulär am Hauptstraßen-Kaufhof an. Drinnen kämpften Feuerwehr, Handwerker und Mitarbeiter mit den Wassermassen. Fotos: Kresin

Von Micha Hörnle

Ein heftiger Gewitterregen fegte gestern Nachmittag über Heidelberg. Am schlimmsten betroffen war der Kaufhof in der Hauptstraße, der teilweise unter Wasser stand. In dem Warenhaus, das seit Juni umgebaut wird, kämpften gut 20 Feuerwehrleute mit vielen Mitarbeitern gegen die Wassermassen. Wahrscheinlich wurde bei der Sanierung des Parkdecks eine Entwässerungsrinne zerdrückt, deswegen drangen die Regenmassen ins Gebäude ein. Betroffen waren vor allem das erste und das zweite Obergeschoss, dort stand das Wasser, das zeitgleich aus der Decke und dem Treppenhaus strömte, teilweise einige Zentimeter hoch.

Im ersten Stock dienten anfangs Eimer und sogar Mülltonnen dazu, die Tropfen aufzufangen, eine Etage darüber war die Kinderabteilung schwer betroffen. Doch immerhin, schnaufte Geschäftsführer Arne Möller, habe die empfindliche Technik nichts abbekommen, sie wurde von der Feuerwehr gesichert. Wäre da etwas passiert, wäre das wohl richtig schlimm und teuer geworden. Was Möller aber doch ärgert: Das Wasser tropfte durch die frisch gestrichene Decke auf den neu verlegten Boden. Teilweise wurden auch die Ware und die Präsentationsstände nass: "Das hat uns gerade noch gefehlt", sagte Möller.

Schließlich will der Kaufhof nach viermonatigem Umbau am 4. Oktober runderneuert öffnen. Ob der Termin gehalten werden kann, stand gestern noch nicht fest, erst einmal sollen die Schäden gesichtet werden. Das Haus musste nicht geschlossen werden, schließlich bestand auch keine Gefahr für die Einkäufer, die wohl größtenteils vom Wasserschaden nichts mitbekamen. Zumal hauptsächlich die Bereiche unter Wasser standen, die umbaubedingt ohnehin gesperrt waren. Im gut besuchten Erdgeschoss war von der Kalamität absolut nichts zu spüren.

Kleinere Schäden gab es gestern zwischen 16.20 und 16.40 Uhr noch an zwei weiteren Stellen im Stadtgebiet: Im Ziegelhäuser Hirtenbrunnenweg beschwerte die Feuerwehr ein vom Wind herausgeklapptes Dachfenster mit Sandsäcken. Und in der Rohrbacher Schelklystraße drückte eine Windböe ein paar Ziegel zur Seite, die die Feuerwehr wieder einhängte. Insgesamt waren gestern bis 18 Uhr 60 Mann unterwegs, darunter auch vier Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr.