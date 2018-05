Auf das Feld rechts neben der Straße will der Reiterverein seine neue Reitanlage bauen. Dagegen wehrt sich der Verein der Gartenfreunde, der in unmittelbarer Nachbarschaft seine Kleingartenanlage hat. Das Gelände beginnt an der Baumreihe hinter dem Feld und bietet Platz für 55 Parzellen. Fotos: Alex

tt. Schon heute ist den Mitgliedern des Vereins der Gartenfreunde zu viel Trubel rings um ihr Idyll im Handschuhsheimer Feld: Durch Gewerbebetriebe, andere Vereine und Institutionen sei die Tiergartenstraße verkehrstechnisch an schönen Tagen schon jetzt am Rande ihrer Leistungsfähigkeit. Würde sich der Reiterverein auf dem Gelände im Gewann Schänzel gleich neben den Gartenfreunden ansiedeln, fürchtet der Vorstand den Verkehrskollaps und fallende Grundstückspreise.

"An schönen Tagen und an Spieltagen ist bis zu unserem Vereinsgelände kaum noch ein durchkommen", berichtet der Vorsitzende der Gartenfreunde, Karl Moravcik. Einige Mitglieder würden sich an diesen Tagen fragen, ob sie sich die Anfahrt zum Vereinsgelände überhaupt antun wollen. Schließlich müsse sich der gesamte Verkehr zu vielen Uni-Einrichtungen und den Kliniken sowie zum Zoo und zu den Sportstätten durch die Straße "Im Neuenheimer Feld" quälen. "Ich frage mich, wie diese überlastete Strecke noch einen Verein mit 400 Mitgliedern verkraften soll, von denen ein Großteil mit dem Auto kommen wird." Zumal es ab dem Schwimmbad keinen befestigten Fußweg in Richtung Sportzentrum Nord gebe. Im Moment könne man noch gar nicht abschätzen, was auf den Verein und die Mitglieder zukomme, wenn der Gemeinderat Ende Juli grünes Licht für das Reitsportzentrum des Heidelberger Reitervereins im Gewann Schänzel geben sollte. In den städtischen Gremien werden derzeit drei Standorte für den Reiterverein diskutiert: Das Gewann "Wolfsgärten" in Wieblingen, gegen das sich der zuständige Bezirksbeirat bereits ausgesprochen hat, das Gewann "Auf der Schwetzinger Bahn", über das der Bezirksbeirat Kirchheim gestern Abend diskutierte, und das Gewann Schänzel im Handschuhsheimer Feld.

"Wir sind schon jetzt von vielen Lärmquellen umgeben. Mit einem Naherholungsgebiet hat das hier nicht mehr viel zu tun", ärgert sich der zweite Vorsitzende Michael Eck. Er sorgt sich auch darum, dass möglicherweise die Grundstückspreise im östlichen Teil des Gartenfreunde-Areals fallen, wenn die Pferde direkt nebenan stehen. "Eine Geruchsbelästigung kann man nicht wegdiskutieren", so Eck. Zumal das Gelände im Gewann Schänzel im Flächennutzungsplan noch als Erweiterungsfläche für die Gartenfreunde ausgewiesen ist. Die Kleingartenanlage, die am 21. und 22. Juli ihr 30-jähriges Bestehen feiert, sei voll ausgelastet, 13 Interessierte warteten darauf, dass eine der 55 Parzellen frei wird, so Moravcik. Über eine Erweiterung habe man deshalb auch schon einmal nachgedacht. "Ich verstehe aber nicht, warum ein gesunder Verein von außen solche Probleme aufgebürdet bekommt", sagt der Vorsitzende des kleinsten Heidelberger Kleingartenvereins.

Neben einer Wertminderung der Parzellen hat der Vorstand auch die Sorge, dass der Reiterverein das Gelände der Gartenfreunde über kurz oder lang für sich beanspruchen würde, wenn die Koppelflächen auf dem gegenüberliegenden Universitätsgelände wegfallen sollten. Die Universität will dem Reiterverein auf der Erweiterungsfläche für den Botanischen Garten nur Halbjahresverträge zubilligen.

Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 29. Juni um 19 Uhr im Vereinsheim der Gartenfreunde wollen Moravcik und Eck nun ihre Mitglieder über die Planungen in der Nachbarschaft informieren und mögliche Szenarien diskutieren.