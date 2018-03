hö. Wenn jetzt über den Standort für ein Konferenzzentrum erneut (und vor allem mit der Bürgerschaft) diskutiert wird, darf dann eine Erweiterung der Stadthalle tabu sein? Offenbar schon, wenn es nach dem OB und Teilen des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses geht. Am Mittwochabend gab es durchaus heftige Diskussionen, ob es dieses Denkverbot bei der Standortsuche geben soll.

Margret Hommelhoff (FDP) fand es "traurig, dass eine Stadthallenerweiterung tabu ist", und ihr Parteifreund Michael Eckert sprang ihr bei: "Ich plädiere für eine ergebnisoffene Diskussion, da muss auch die Stadthalle drin sein. Wir haben niemanden unser Wort gegeben, dass darüber nie wieder diskutiert wird." Irmtraud Spinnler von der SPD, der Partei, die immer gegen eine Erweiterung der Stadthalle war, warnte davor, das Ergebnis des Bürgerentscheids aufzuweichen: "Das steht nicht zur Disposition und gilt." Das mag eine politische Aussage sein, um den innerstädtischen Frieden zu bewahren - ist aber keine juristische. Im Paragraf 21, Absatz 7 der Gemeindeordnung heißt es: "Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines endgültigen Beschlusses des Gemeinderats. Er kann innerhalb von drei Jahren nur durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert werden."

In dieselbe Richtung gingen die Wortmeldungen, die sich dagegen aussprachen, dass "Biest", die Bürgerinitiative gegen den Stadthallenanbau, in den Koordinationsbeirat zur Standortsuche aufgenommen werden soll, wie es die Bürgerstiftung vorgeschlagen hätte. Damit würde eine Stadthallenerweiterung schon von vorneherein ausgeschlossen. Der zehnköpfige Beirat besteht aus vier Vertretern der Bürgerschaft ("Bürgerstiftung", "Biest" "Bürger für Heidelberg" und der Stadtteilvereine), zwei Vertretern der Stadtverwaltung, je einem Vertreter der Wirtschaft (IHK) und der Wissenschaft (Universität), einem vom Beirat benannten Experten und schließlich einem unabhängigen Kopf (einem sogenannten "elder statesmen") als Vorsitzenden.

In der Frage, ob die Stadthallenanbaugegner im Beirat sitzen dürfen, setzten sich schließlich die "Biest"-Freunde knapp durch (sechs zu fünf Stimmen). Das lag auch an Wolfgang Lachenauer ("Die Heidelberger"), der zwar "Biest" nicht im Beirat sehen wollte, aber seinen Frieden mit der Anbau-Niederlage gemacht hatte: "Die Stadthalle ist aus dem Rennen, so weh es mir tut." OB Eckart Würzner hatte vorher darum gebeten, den Bürgerstiftungsvorschlag nicht zu zerpflücken und "Biest" einzubinden: "Wir wollen jetzt aufeinander zugehen, ich halte das für das Wichtigste dieses Prozesses."