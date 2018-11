Von Timo Teufert

Neuenheim. Die Eisbahn, die nun wieder auf dem Neckarvorland entsteht, hat eine lange Tradition: Vor 126 Jahren konnten die Heidelberger dort zum ersten Mal mit Schlittschuhen über das Eis laufen. Mit den Planungen dieses Wintervergnügens westlich der Keplerstraße hatte die Stadt Heidelberg bereits im September 1885 mit den Planungen begonnen. Im Januar 1886 war die Fläche dann schon gut besucht.

Ein paar Jahre später gründete sich ein Schlittschuhverein, der auf der Eisfläche "Sportfeste mit Schnell- und Kunstlauf bei musikalischer Begleitung" ausrichtete, wie im Buch "Neuenheim im Wandel" zu erfahren ist. Weil die Eisfläche auf dem Neckarvorland immer beliebter wurde, entschloss sich die Stadt, auch auf dem Messplatz an der Vangerowstraße eine Eisbahn zu betreiben - dort, wo heute die Kirche St. Albert steht. In einem Stadtplan von 1906 ist die "Schlittschuhbahn" sogar zwischen Keplerstraße und Furchgasse eingezeichnet.

Zweite Eisbahn in Bergheim

Nach einer Statistik des städtischen Rechnungsamtes besuchten 1929 im Januar und Februar 12 849 Personen die Eisfläche auf dem Messplatz, 27 135 die Fläche auf dem Neckarvorland. Damals lagen die Eintrittspreise bei 20 Pfennig für Erwachsene und 10 Pfennig für Kinder. Mit besonderer Genehmigung wurden am Neckarvorland auch Schallplattenkonzerte veranstaltet, um die Eisbahn rentabler zu machen. Die beiden Eisflächen blieben aber ein Zuschussgeschäft: Am Ende verbuchte das Rechnungsamt 1929 ein Defizit von 2157,03 Reichsmark. Es schlug daher vor, allein die Bahn auf dem Neckarvorland weiter zu betreiben und die Fläche am Messplatz zu schließen.

Wie oft es die Eisbahn von der Stadt in den letzten Jahren auf dem Neckarvorland gab, ist nicht genau festzustellen. Ein Zeitungsbericht im RNZ-Archiv spricht vom Jahr 1968. Allerdings soll es auch später noch solches Eisvergnügen gegeben haben. 2003 konnten sich die Heidelberger über eine zufällig entstandene Eisfläche freuen: Nach einem Neckar-Hochwasser floss das Wasser nicht komplett ab und gefror auf der Wiese.