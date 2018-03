Von Sebastian Riemer

Was Taylor McFerrin nicht ahnt: Genau dort, wo er steht, duschten sich früher die Damen ab, bevor sie ins Becken stiegen. Auch dass der alte Steinfries am Kopf der Bühne einst das Schwimmbecken zierte, weiß er nicht. Kein Wunder: Als das Alte Hallenbad 1981 als Badeanstalt schloss, dauerte es noch zehn Jahre, bis Taylor McFerrin geboren wurde.

Für viele Heidelbergerinnen aber, die vor drei Jahrzehnten noch hier geplanscht haben, ist die offizielle Eröffnung des neuen, alten Frauenbads am Montagabend wie das Eintauchen in eine längst vergangene Zeit. Die meisten, die das Bad nicht als solches erlebt haben, sind schlicht begeistert von dem reizvollen neuen Veranstaltungshaus in Bergheim. Und auch wenn noch nicht alles fertig ist, bekommen die - laut Veranstalter - rund 500 Besucher beim Enjoy-Jazz-Konzert von Taylor McFerrin einen ersten Eindruck davon, welches Potenzial das ehemalige Damenbad als Kultur- und Eventhaus hat.

Inmitten des Raumes, wo einst das Schwimmbecken war, steht die große Bar auf einem blauen Terrazzo-Boden, der nur dort verläuft, wo einst das Becken war. Ein zehn Zentimeter breiter Streifen aus Glas symbolisiert den Übergang zum "Beckenrand". Die alte Kassettendecke wurde behutsam restauriert - auch wenn die Licht- und Tontechnik darunter den schönen Anblick etwas stört.

Es ist ein spannender, offener Raum, der vielfältig genutzt werden kann. Ob Konzert, Kongress, Clubevent oder Podiumsdiskussion - für verschiedene Anlässe wird jeweils umgebaut. "Bar und Bühne sind beweglich", erklärt Frauenbad-Pressesprecher Lars Renngardt. Für Theateraufführungen oder intime Unplugged-Konzerte kann die Bühne auch in die Mitte des Raumes geholt werden. "Die Bar verkleinern wir dann und bauen sie am Rand in einer Nische auf", sagt Renngardt.

In den Nischen, wo früher die Umkleiden waren, stehen braune Ledersofas - wie auch oben auf der rundherum begehbaren Empore. Denn wenn frühestens Mitte November die Markthalle nebenan eröffnet, wird das Frauenbad täglich als Bar und Lounge Besucher empfangen. "Die Leute können sich dann auch einfach aus der Markthalle einen Snack mit rüber nehmen und bei uns gemütlich etwas trinken", sagt Renngardt.

Bei Taylor McFerrin lehnen sich aber nur wenige gemütlich zurück. Als "Human Beatbox", der mit seiner Stimme Instrumente imitiert, sowie als DJ, der mit futuristischen Loops (Musikschleifen) und Samples arbeitet, führt er die starke Akustik im Frauenbad vor - leider auch den Anwohnern. Denn draußen ist es zumindest zu Beginn sehr laut. "Wir haben Lärmmessungen gemacht und die Anlage dann gleich ein wenig runtergedreht", sagt Sprecher Renngardt. Einige Notausgänge seien noch nicht richtig verschlossen. "Vieles an Lärmschutz kommt noch und dann wird man draußen nicht mehr viel hören."

Die Betreiber des Frauenbads, Nikos Wolters, Nikos Christopoulos und Georgios Messas sind schon lange in der Heidelberger Event- und Gastroszene zu Hause. Sie betreiben auch das Restaurant Juice, das Café Fresko und den Club Tangente. Die Drei haben viel vor: Im Frauenbad sollen regelmäßig Größen aus der Metropolregion miteinander diskutieren, Klassik- und Theaterbegeisterte ebenso auf ihre Kosten kommen wie Clubgänger und Kleinkunstfreunde.

Info: Infos zu Veranstaltungen unter www.fb.com/frauenbadheidelberg