Von Birgit Sommer

Lange Einkaufsnächte und verkaufsoffene Sonntage verführen zum Stadtbummel. Den nächsten Einkaufssonntag plant der Citymarketingverein "Pro Heidelberg" für den Beginn der dunklen Jahreszeit, am 4. November - früh genug, um sich schon einmal Gedanken um die Weihnachtsgeschenke zu machen. Rund ein Viertel der Heidelberger Einzelhändler ist Mitglied bei "Pro Heidelberg" und finanziert dessen Werbemaßnahmen. Zum Mitmachen am 4. November sind aber alle Geschäfte aufgerufen. Pavlo Stroblja, Geschäftsführer des Citymarketingvereines, will sie für einen Sonntag voller Aktionen begeistern - und für eine Mitgliedschaft natürlich auch.

Herr Stroblja, wie wichtig sind die Einkaufsveranstaltungen für Geschäfte?

Die Sonntage und die Langen Einkaufsnächte haben einen besonderen Charakter und sind eine gute Möglichkeit, die Botschaft auszusenden: In Heidelberg kann man gut einkaufen und dabei etwas erleben.

Genügt den Kunden das Einkaufen außer der Reihe oder brauchen sie dazu auch die attraktiven Events in den Läden?

Letztlich macht es die Mischung aus dem besonderen Flair der Stadt, dem Einkaufen in Ruhe, oft mit der ganzen Familie, und den Aktionen in den Geschäften. Viele Kunden aus Heidelberg und der Region gehen richtig auf Entdeckungstour, und von den Einzelhändlern höre ich, dass sie die Einkaufs-Sonntage als sehr Image fördernd erleben: Die Kunden nehmen Läden wahr, die sie bisher gar nicht kannten, und kommen auch später wieder.

Welche Höhepunkte erwarten die Leute am 4. November beim Bummel durch die Stadt?

Der Sonntag wird auf jeden Fall sehr süß, in den Schokoladengeschäften wie Chocolate Company gibt es zum Beispiel Verkostungen von heißer Schokolade und bei Strohauer die berühmte Viktoriatorte. Das Geschäft Tee Gschwendner lädt der Saison entsprechend zur Verkostung von Weihnachtstees ein und bei Tee&Zen kann man an diesem Tag eine Teezeremonie mit einem buddhistischen Meister kostenlos erleben. Es wird Rabattaktionen geben und beispielsweise eine Jazzband im Darmstädter Hof Centrum. Der Citymarketingverein Pro Heidelberg sammelt derzeit noch die Ideen der Händler für eigene Aktionen, um sie in einem Flyer zu veröffentlichen.

Info: Geschäfte können ihre geplanten Aktionen für den 4. November bei der Geschäftsstelle des Vereins anmelden: Telefon 06221 / 3544396 oder E-Mail: info@proheidelberg.de