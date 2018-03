Von Christian Jung

Heidelberg. Die Freiheit wurde Bianca Keil zum Verhängnis. 1991 wurde die 17-jährige Erfurterin erdrosselt und mit entblößtem Unterleib in einem Autobahnwaldstück in der Nähe der französischen Stadt Besançon gefunden. Das Tatwerkzeug, eine graue Krawatte, hing noch um ihren Hals.

Nach der Wiedervereinigung 1990 war die junge Frau aus Thüringen nach Baden-Württemberg gezogen. In Heidelberg begann sie eine Ausbildung im Hotel "Europäischer Hof" und arbeitete sich im dortigen Restaurant ein. Im August 1991 verschwand sie plötzlich spurlos. Nachdem die zuverlässige junge Frau mehrere Tage nicht zur Arbeit gekommen war, wandte sich die Hotelleitung am 14. August 1991 an die Polizei. Die Heidelberger Kriminalpolizei nahm als zuständige Behörde die Ermittlungen auf, weil die Auszubildende in der Universitätsstadt gemeldet war.

Ihr in Bruchsal lebender und in den 1950er-Jahren von der DDR in die Bundesrepublik übergesiedelter Großonkel (Jahrgang 1928) wurde in den Augen der ermittelnden SOKO-Beamten schnell zum Hauptverdächtigen. Denn der damals 63-jährige Fernfahrer hatte seit kurzem eine intime Beziehung zu dem Mädchen - seit deren 16. Lebensjahr. Nach der Polizei-Auswertung von Tagebucheinträgen war zudem klar: Bianca K. wollte diese gesellschaftlich geächtete Beziehung sofort beenden. Denn sie hatte einen gleichaltrigen Mann kennengelernt und sich verliebt.

Es kam deshalb kurz vor ihrem Verschwinden zum massiven Streit mit dem Großonkel. Dieser hatte schon seiner geschiedenen Ehefrau mit Mord im Wald gedroht und diese mehrfach zusammengeschlagen. Bei verschiedenen Verhören verwickelte sich der nahe Verwandte zudem in Widersprüche. So behauptete er, Ende der 1960er-Jahre irrtümlich in der DDR beschuldigt worden zu sein, ein neunjähriges Mädchen umgebracht zu haben. Akten zu diesen Aussagen waren schon damals bei ostdeutschen Ermittlungsbehörden nicht zu beschaffen.

Erst nach sieben ungewissen Monaten wurde im Frühjahr 1992 auch der Heidelberger Kriminalpolizei bekannt: Das Mädchen war schon vier Tage vor ihrer Vermisstenmeldung von der französischen Polizei tot aufgefunden worden. Ermittelt wurde zunächst nur national, da die Identität des ohne Ausweispapiere und Geldbeutel gefundenen Mädchens unklar war. Die Behörden kooperierten zudem über Ländergrenzen kaum miteinander. Ein gemeinsames Polizeizentrum zwischen Deutschland und Frankreich gibt es erst seit 1999.

20 Jahre später ist der Mordfall nach neuerer Untersuchung der Krawatte endgültig aufgeklärt - mit einer wissenschaftlichen Wahrscheinlichkeit von 16 Billiarden zu 1. "Wir sind uns nach umfangreichen DNA-Analysen nach allem menschlichem Ermessen sicher, dass es sich bei dem Täter um den Großonkel handelte. Dieser beging jedoch im Jahr 2000 Selbstmord", sagte gestern der Heidelberger Kripochef Siegfried Kollmar.

"Leider konnten wir den Mann jetzt nicht mehr verhaften. Damals hatten wir einfach nicht die technischen Möglichkeiten, um ihn zu überführen", betonte Kollmar weiter.

Weshalb sich der mutmaßliche Mörder vor zwölf Jahren vor einen Zug warf, ist ungewiss. Er soll starke Alkoholprobleme gehabt haben. Einen Abschiedsbrief hinterließ der bei seinem Tod 72 Jahre alte Mann nicht. Von der Selbsttötung hatten die Ermittler erst durch die Wiederaufnahme der Ermittlungen erfahren. 1991 und 1992 war er wochenlang mit verdeckten Methoden observiert worden.

Ein "Geständnis der Moleküle"

Als sicher galt von Anfang an, dass er durch seine berufliche Tätigkeit gute geografische Kenntnisse rund um französische Autobahnparkplätze hatte. Zudem sind über 90 Prozent aller Morde Beziehungstaten, weshalb ein Serienkiller eher ausschied.

An dem schon 1991 sichergestellten Schlips, der dem Großonkel aber nicht direkt zugeordnet werden konnte, fanden Spezialisten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg nach wochenlanger Feinarbeit erst im Herbst 2011 äußerst winzige Mikro-Hautschuppen, die den früheren Fernfahrer nun eindeutig belasteten. Dabei diente beweisend als Vergleichsmaterial auch die aus Spucke des Mannes gewonnene DNA von drei im Jahr 1983 hintereinander verschickten Briefmarken auf unterschiedlichen Postkarten. Die Karten aus typischen Urlaubsorten nach Hause geschickt und die Briefmarken mit seiner Zunge beleckt.

Vor 20 Jahren hatte die Polizei in Mitteilungen vorsichtig die Beziehung der jungen Frau zu ihrem möglichen Mörder umschrieben, ohne Verwandtschaftsverhältnisse anzusprechen. Die Auszubildende habe "zu einem älteren Mann in Bruchsal Kontakte" gepflegt und "mit dessen Pkw, einem weißen Ford mit Karlsruher Kennzeichen, Ausflüge an einsame und abgelegene Plätze im Raum Karlsruhe-Heidelberg gemacht", hieß es umschreibend. Durch einen Bericht der Rhein-Neckar-Zeitung auf dieser Seite am 13. Juli 2011 über den Fall "Bianca Keil" erhielt die Polizei im letzten Jahr weitere Hinweise, die weitere Verdächtige ausschlossen. Schon zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren konnten die Heidelberger Ermittler nun einen alten Fall durch ein "Geständnis der Moleküle" aufklären. Mit Fingerabdrücken und DNA-Analysen wurde auch 2008 in Mannheim ein 54-jähriger Mann festgenommen, der 1980 einen 60-jährigen Leimener aus dem Homosexuellen-Milieu nach Geschlechtsverkehr den Schädel gespalten und danach ausgeraubt hatte (wir berichteten damals ausführlich).