bik/kaz. Das wilde Urinieren der Neckarwiesen-Besucher zu später Stunde hat die Anlieger immer gestört. Doch das nagelneue Pissoir hundert Meter westlich der Theodor-Heuss-Brücke ist auch kein toller Anblick: Man kann nämlich hineinschauen, es ist von drei Seiten her zugänglich. Seit ein paar Tagen wundern sich Neuenheimer und Passanten über das offenherzige Klo-Häuschen. "Da gehen doch Spaziergänger und Familien mit Kindern vorbei," erklärte eine Anwohnerin der Quinckestraße am Dienstag gegenüber der RNZ. Und jeder Radfahrer kann mit einem kurzen Blick die kleinen Geschäfte der Männer überwachen (Frauen müssen in die Toilette unter der Brücke, wenn sie müssen, oder zur DLRG).

Ein Paar aus der Uferstraße 18 fühlt sich geradezu belästigt: "Was habt Ihr uns denn da hingestellt?", warf der Mann Stadt, Stadtteilverein und Bezirksbeiräten bei der Neuenheimer Stadtteilbegehung am Montag Nachmittag vor. Die Offenheit des Pissoirs, so meinte Rolf Friedel, der Leiter des städtischen Amtes für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, sei schon so geplant gewesen, "wegen der sozialen Kontrolle, um Vandalismus zu verhindern". Doch man habe erkannt, dass man nachbessern müsse: "Mir schwebt vor, dass man die Lücke zum Fahrradweg hin schließt, vielleicht durch Beton mit Glasaufsätzen." Eine Lösung wird nun zusammen mit der Kölner Firma Stroer gesucht, die das Toilettenhäuschen aufgestellt hat. Dort allerdings sei der Bauleiter derzeit in Urlaub, sagt Friedel.

Ausgetauscht wird in Heidelberg nicht nur das Häuschen an der Neckarwiese. Auch an Uniplatz, Wilhelmsplatz, Alois-Link-Platz, in Ziegelhausen und in den Pfaffengrund (bei Kaufland) kommen moderne, allerdings geschlossene Toiletten - für 50 Cent zu benutzen. Die neuen öffentlichen Sanitäranlagen sind Teil des Deals, den die Stadt mit ihrem neuen Werbeanlagenvertrag gemacht hat. Die Firma Stroer kann die großen Werbeanlagen in der Stadt vermarkten und bezahlt dafür nicht nur Geld, sondern verpflichtet sich auch zur Aufstellung neuer, funktionierender Klo-Häuschen in der Stadt.

Die sechs vorhandenen, für die es teilweise keine Ersatzteile mehr gab, werden ersetzt, zwei oder drei andere können nach Bedarf noch hinzukommen. Solche Kombinationen, so Rolf Friedel, seien bundesweit bei Vertragsabschlüssen üblich. Für die Reinigung der Häuschen sind die Heidelberger Dienste im Auftrag der Firma Stroer zuständig.

Die Häuschen werden ihrer Umgebung angepasst, nicht alle glänzen mit dem modernen Design des Pissoirs auf der Neckarwiese. Am Wilhelmsplatz etwa wird das Gebäude verklinkert sein, im Pfaffengrund hat es ein gemeinsames Dach mit Fahrradabstellplätzen.