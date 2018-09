if. Längst ist der Auftakt zum "Heidelberger Frühling" zu einem gesellschaftlichen Ereignis in Heidelberg geworden. Ob elegant oder sommerlich-frühlingshaft gekleidet, die Besucher genossen am Freitag den Beginn des 16. Festivals. Bei einem kleineren Empfang vor Beginn des Konzertes mit Sol Gabetta waren vor allem die vielen großen und kleineren Sponsoren vertreten, die den "Frühling" erst zu dem machen, was er heute ist: Ein internationales Musikfestival mit Interpreten von Weltklasse und eine Bühne für ausgezeichnete Nachwuchskünstler.

Das erkannte auch Oberbürgermeister Eckart Würzner, der nicht nur Intendant Thorsten Schmidt und seinem Team den Dank der Stadt Heidelberg aussprach, sondern auch das private Engagement der Heidelberger und ihrer Freunde lobte. Denn viele Konzert werden erst möglich durch private Unterstützung. So wie das Eröffnungskonzert, das von Manfred Lamy und Jobst Wellensiek finanziell getragen wurde. Nach dem Konzert wurde in der gesamten Stadthalle noch bis nach Mitternacht mit den 1200 Gästen gefeiert. Dabei waren auch die Bürgermeister Bernd Stadel und Jochen Gerner, Wirtschaftsbosse wie Bernd Scheifele, Wolfgang Marguerre, Bernhard Schreier oder Uwe Schroeder-Wildberg, im lebhaften Gespräch gesichtet wurden Günter Reimann-Dubbers oder Romani Rose. Der "Frühling" - ein großes Familienfest.